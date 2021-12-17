在距2022北京冬奧委會開幕式倒計時50天之際，「相約北京，燃情冬奧――2021年兩岸大學生冰雪嘉年華」系列活動，昨天（12月16日）在北京大學啟動。清華大學、中國人民大學、北京師範大學、中國政法大學、北京中醫藥大學、北京體育大學及台灣大學、台灣師範大學、輔仁大學、彰化師範大學、景文科技大學、台灣海洋科技大學等兩岸20所大學師生通過線上線下的方式共同參加。

大陸國務院台灣事務辦公室副主任龍明彪致詞表示，北京冬奧會是兩岸同胞共襄盛舉、共享榮光的平台。一批台灣青年經過多輪選拔程序，成為北京2022年冬奧會和冬殘奧會賽會志願者，參與賽時服務工作，用實際行動弘揚奧林匹克精神和志願精神，攜手向世界展示中國青年的最美形象。

龍明彪表示，大陸歡迎台灣青年以不同形式參與冬奧主題交流活動，認識冬奧、瞭解冬奧、參與冬奧。希望台灣青年以「主人翁」意識參與兩岸交流，做兩岸交流合作、融合發展的積極促進者，與大陸青年齊頭並進、攜手打拚。

大陸教育部港澳台辦副主任舒剛波表示，2022北京冬奧是中華民族百年復興路上追逐奧運夢想的里程碑，希望通過「兩岸大學生冰雪嘉年華」，兩岸大學生能體悟奧運和冰雪精神，進一步發掘自己的興趣和不斷超越的能力，踐行奧運更高、更快、更強、更團結的精神；同時加強海峽兩岸青年相識相知，享受冰雪運動的快樂，共襄冬奧盛事，將奧運的精神、運動的快樂、結下的友誼，傳播到海峽兩岸，四面八方。

北京大學副校長王博回顧了北大冰雪運動的發展歷程，北大將以籌辦冰雪嘉年華活動為契機，鼓勵越來越多的青年走進冰場和雪場，感受冰雪運動的魅力，希望兩岸青年共同加入這股全民冰雪運動的熱潮，大力弘揚奧運精神。

啟動儀式邀請了中國花樣滑冰優秀運動員佟健和北京大學前沿計算研究中心陳寶權教授進行主題分享，展示了兩岸大學生Vlog及攝影比賽的優秀作品集，聆聽他們對冬奧的美好期盼，發出兩岸青年參與冬奧倡議。

「冰雪嘉年華」系列活動包含啓動儀式、徵文攝影、冬奧主題交流營和冰雪項目表演及體驗等，讓兩岸大學生共同參與奧運，分享奧運成果，弘揚奧運精神。