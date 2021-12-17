麗嬰房（2911）代子公司蘇州麗嬰房嬰童用品公告擬以售後租回方式，處分太倉土地及建物，將售予新宜中國集團，成交金額達人民幣1.4億元，預計處分利益約新台幣4億元。

麗嬰房太倉物流中心，在2011年中國銷售高峰期啟用，當年耗資2500萬美元打造，因應全中國直營據點配送，麗嬰房指出，此次售後租回，將不影響大陸據點配送，預估處分利益約新台幣4億元，惟實際處分損益將待交易完成並扣除相關稅費後，將依會計原則入帳並揭露。至於處分利益將作為償還銀行借款及靈活運用資金。

麗嬰房日前法說對於2022農曆金虎年指出，虎年出生人數預期恐會迎來低點，因疫情衝擊，兩岸包括大陸與台灣2020年結婚對數與出生人數相對減少，2021前三季持續減少4-5％，對明年營運策略，除了電商發展續強，實體門市亦將強化店長團購，以加值通路價值。

麗嬰房今年五月中疫情緊繃，消費力道受到較嚴重衝擊，使得麗嬰房台灣在第二季及第三季營收與損益都受較大影響，前三季營收25.47億元，較去年同期減少8.5％，稅後淨損拉大至3.57億元，較去年同期大幅衰退27％，每股虧損1.91元，劣於去年同期的-1.53元。