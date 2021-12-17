鋰價今年來飆漲逾2倍、創5年新高，因電動車需求增長而鋰供應量減少，買家為確保貨源而搶購，進一步引發外界對鋰長期供應短缺的憂慮，其漲勢將延續至明年。

根據調研機構Benchmark Mineral Intelligence（BMI）編纂的碳酸鋰與氫氧化鋰指數走勢來看，從5月到10月這段期間該指數已翻漲一倍，若從年初計算迄今漲幅更是高達240％。目前該指數正處於5年以來最高水平。

先前價格大跌減少礦商投資新礦意願，加上供應鏈瓶頸，和環保法規變嚴格與環保團體反對開礦，令鋰供應量無法滿足市場需求。

美洲鋰業（Lithium Americas）執行長伊凡斯（Jon Evans）說，目前鋰市場就像熾熱的房市，大家都在瘋狂搶購。這家業者目前正在內華達州進行鋰生產計畫，此外它還在墨西哥與中國合夥人共同擁有另一個鋰礦開採項目。

過去幾年鋰價走跌，降低電動車生產成本，跟汽油車爭奪市場時有助提高競爭力。但鋰價飆高引發買家恐慌搶購，讓全球重要鋰礦商Albemarle近期銷售量急速回升。

Albemarle鋰部門總裁洛瑞斯（Eric Norris）說，其實礦場有足夠的鋰可供開採，但問題是必須增加投資才能擴大產量。

除了有待增加開採的投資外，礦業巨擘力拓夏季承諾投資逾20億美元開發塞爾維亞的鋰資源時，就遭到數千民眾以環保為由抗議開發。花旗預測今年供不應求的問題將延續至明年，讓鋰價進一步上漲。

然而推升指數不斷上衝，主要是市場預期該原料將持續短缺。就需求面而言，特斯拉與其他汽車業者的電動車銷量激增、讓鋰需求不斷上升。不過在同時、由於過去幾年市況不佳讓相關項目投資大幅縮水，加上遭遇供應鏈瓶頸問題，使得鋰的供應持續受到抑制。