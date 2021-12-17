12月21日冬至吃湯圓，今（17日）趁氣溫下降，來上一碗立馬暖胃！全聯即日起至21日引進超過20款湯圓，包含眾多款獨家與新品，堪稱史上最強陣容，可享全聯價8折起，最優惠第2件5折；21日前上「PXGo!全聯線上購」轉贈指定湯圓可享100點福利點回饋，也能免出門在家用小時達外送，最快1小時內送到家。

根據全聯統計，去年整年賣出超過700萬盒湯圓，冬至整檔可賣出300萬盒，光是冬至當天就賣超過90萬盒，以經典口味三冠王芝麻、花生、鮮肉最受歡迎。今年不只口味推陳出新、包裝也具創意，首推桂冠和「櫻桃小丸子」獨家聯名的「包餡小湯圓麻吉組」，全台限量10萬盒，除了搭配甜湯吃，也可將湯圓煮熟瀝乾裹花生粉或芝麻粉當麻糬吃。

此外，還有使用上等辻利抹茶製作的「Kenji健司 x 辻利茶鋪抹茶芝麻燒麻糬」；花生控必吃的濃郁系「福源花生湯圓」、「桂冠花生雙醬湯圓」；名店獨家款「添好運好運雙喜湯圓」和「鮮芋仙芝麻芋頭圓」；與鹹湯圓愛好者可選的「佳味食品客家鹹湯圓」、覆熱即食的「家傳水晶湯圓」等。