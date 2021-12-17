17日軟墊遊戲區內，小朋友們在平衡木、小火車及溜滑梯盡情玩耍。（張鎧乙攝）

17日軟墊遊戲區內，小朋友們在平衡木、小火車及溜滑梯盡情玩耍。（張鎧乙攝）

小朋友們在平衡木、小火車及溜滑梯盡情玩耍。（張鎧乙攝）

17日展區內的各種經典場景互動區，小朋友們開心地踩泥巴。（張鎧乙攝）

17日展區內的各種經典場景互動區，小朋友們在開心農場採蘿蔔、澆水。（張鎧乙攝）

12月18日到明年3月13日在台灣科學教育館展出，17日小朋友們與展區內的動畫經典場景區又唱又跳。（張鎧乙攝）

遊客與展區內的立體角色人物合影。（張鎧乙攝）

小朋友們與展區內的動畫經典場景區玩耍。（張鎧乙攝）

17日展區內的各種經典場景互動區，小朋友們玩著跑步競賽。（張鎧乙攝）

17日小朋友們與展區內的動畫經典場景區玩耍。（張鎧乙攝）

《粉紅豬小妹玩樂日互動特展-台北站》從12月18日到明年3月13日在台灣科學教育館展出，17日遊客與展區內的立體角色人物合影。（張鎧乙攝）

來自英國的超萌可愛的兒童巨星─粉紅豬小妹來了！在台北與大家一起相見歡，《粉紅豬小妹玩樂日互動特展-台北站》從12月18日到明年3月13日在台灣科學教育館展出，特展完整的公開佩佩豬的家庭生活，跟著主角一起走進動畫場景，立體角色現身展區，透過生動投影模擬真實情境，實際感受佩佩豬帶給大家的歡樂氛圍，還有超多互動遊戲，讓爸爸媽媽帶著孩子一起來參與，親身體驗其中樂趣。