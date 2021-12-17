用鏡頭看台灣》與粉紅豬小妹相見歡 互動遊戲體驗樂趣 20:312021/12/17 中時 張鎧乙 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 來自英國的超萌可愛的兒童巨星─粉紅豬小妹來了！在台北與大家一起相見歡，《粉紅豬小妹玩樂日互動特展-台北站》從12月18日到明年3月13日在台灣科學教育館展出，粉紅豬小妹與喬治弟弟17日在記者會現場與小朋友們一同歡樂。（張鎧乙攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 17日軟墊遊戲區內，小朋友們在平衡木、小火車及溜滑梯盡情玩耍。（張鎧乙攝） 17日軟墊遊戲區內，小朋友們在平衡木、小火車及溜滑梯盡情玩耍。（張鎧乙攝） 小朋友們在平衡木、小火車及溜滑梯盡情玩耍。（張鎧乙攝） 17日展區內的各種經典場景互動區，小朋友們開心地踩泥巴。（張鎧乙攝） 17日展區內的各種經典場景互動區，小朋友們在開心農場採蘿蔔、澆水。（張鎧乙攝） 12月18日到明年3月13日在台灣科學教育館展出，17日小朋友們與展區內的動畫經典場景區又唱又跳。（張鎧乙攝） 遊客與展區內的立體角色人物合影。（張鎧乙攝） 小朋友們與展區內的動畫經典場景區玩耍。（張鎧乙攝） 17日展區內的各種經典場景互動區，小朋友們玩著跑步競賽。（張鎧乙攝） 17日小朋友們與展區內的動畫經典場景區玩耍。（張鎧乙攝） 《粉紅豬小妹玩樂日互動特展-台北站》從12月18日到明年3月13日在台灣科學教育館展出，17日遊客與展區內的立體角色人物合影。（張鎧乙攝） 來自英國的超萌可愛的兒童巨星─粉紅豬小妹來了！在台北與大家一起相見歡，《粉紅豬小妹玩樂日互動特展-台北站》從12月18日到明年3月13日在台灣科學教育館展出，特展完整的公開佩佩豬的家庭生活，跟著主角一起走進動畫場景，立體角色現身展區，透過生動投影模擬真實情境，實際感受佩佩豬帶給大家的歡樂氛圍，還有超多互動遊戲，讓爸爸媽媽帶著孩子一起來參與，親身體驗其中樂趣。 國合會「疫起前『鏡』看見世界」攝影展 在松菸與您相見 「咖啡爽節」碧潭飄香 逾80位咖啡師參與沖煮競賽 #粉紅豬小妹 #特展 #用鏡頭看台灣 #互動遊戲 #體驗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 南投國中職探中心今揭牌 豪華攝影棚點餐POS機樣樣有 14:512021/12/17 寶島 反萊豬講成反美豬 國民黨：「說謊總統」讓台灣民主蒙羞 19:062021/12/17 政治 四大公投明投票 經濟選民成決定關鍵 04:102021/12/17 財經要聞 新壽電競活動 三代同樂 04:102021/12/17 產業特刊 高雄旅展登場 台灣高鐵優惠三重送 14:352021/12/17 財經 1218公投》公投車隊衝刺 朱立倫批綠「一黨鴨霸」對抗全民 11:202021/12/17 政治 1218公投》蔡英文臉書還在談「反美豬」公投 網友轟爆 10:272021/12/17 政治 1218公投》葉元之捷運站外宣講 怒批蔡英文臉書造謠「沒格調」 14:172021/12/17 政治 每年千名孩於道路死傷！靖娟首推親子遊戲書籲「停看聽」 14:122021/12/17 生活 1218公投》李柏毅遭民眾甩耳光後嘆：台灣在民進黨帶領下被撕裂 14:042021/12/17 政治 嘉義影城商戰開打 3C名店來加值 19:202021/12/17 生活 生活熱門新聞 全台都撞名 多少家庭群組名字取它？5千人笑炸：我家也是 - 生活 桃園防疫旅館爆群聚急撤離 當地人一看秒認出在這：不妙了 - 生活 LINE隱藏功能太無敵「一個能抵十個」網狂讚：超級方便 - 生活 桃園某防疫旅館驚傳清空 民眾接緊急通知 今全面撤離 - 生活 抓到了！林佳龍稱媽祖指示要林靜儀參選 梗的來源竟是林秉樞 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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