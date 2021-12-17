據日本《共同社》報導，日本外務省在17日召開的自民黨外交小組等會議上提出，因台灣局勢緊張，相關的工作量增加，外務省將強化人員安排。2022年度將在亞洲大洋洲局中國･蒙古第一課新設負責台灣問題的企劃官一職。在日本前首相安倍晉三發表有關台灣的談話引起中國強烈反應後，日本政府這項新舉重對中日關係猶如火上加油。

報導說，自民黨外交小組組長佐藤正久在會後向媒體透露了上述消息。新設的企劃官除了台灣海峽局勢外，還將負責收集歐美各國與台灣之間日趨活躍的高官和議員往來等信息。因中國海警船駛入日本領海而持續緊張狀態的尖閣諸島（中國稱釣魚島）等海洋問題也在其職責範圍內。

佐藤對媒體表示：「在國家安全、外交、經濟安全等領域，與台灣相關的工作正在增加。這是重要的一步。」

此外，外務省還表示正在就2022年度預算案中增加對發展中國家的政府開發援助（ODA）一事進行最終調整。

最近在台海局勢緊張持續升高之際，日本政要亦頻頻就台灣問題發出驚人之語。日本前首相安倍晉三12月1日曾聲稱「台灣出現突發事態就是日本出現突發事態」，並指出「日美對武力統一台灣不會坐視不理」。

北京對於安倍的談話發出了強烈的回應，外交部部長助理華春瑩緊急約見日本駐華大使垂秀夫後表示，安倍晉三就台灣問題發表極端錯誤言論，粗暴干涉中國內政，公然挑釁中國主權，悍然為「台獨」勢力撐腰，嚴重違反國際關係基本準則和中日四個政治文件原則。中方對此堅決反對。

中國駐日大使孔鉉佑亦在一場研討會指出，「一個中國原則」是中日邦交正常化的大前提，台灣問題是最重要且敏感的問題，走錯一步就可能造成無法挽回的影響，呼籲日本不要介入台灣問題。