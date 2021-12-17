四大公投明（18）日登場，近日又傳出綠營圖卡將公投主文的「反萊豬」擅改為「反美豬」，「遷建三接」擅改為「停建三接」，引發國民黨砲轟帶頭製造謊言，散布假消息。

有自稱是研究民進黨歷史20年，曾經擔任20萬等級側翼粉專主人的網友，在PTT現身說法，披露為何很多圖文作家與網紅平常對社會議題冷感，但一到選舉，對於綠營還是不離不棄。

首先是2008年臉書正式進入台灣，到2014年至2016年最為風行，門檻低，可以輕鬆罵政府，隨便發一張批評馬英九的圖都可以獲得流量，還有媒體報導。這時當然會選擇罵政府！但是到2016年，蔡英文執政，如果有對執政黨不滿意，民進黨支持者或是激進的網路使用者，會讓這些側翼粉專不敢造反，否則就是死路一條。

這時候側翼粉專是選擇不聽話挨打？還是乖乖聽話收錢？且民進黨執政後，預算一把抓，跟著黨走，保證吃一口安樂飯！

最重要的是年齡層，針對未來有投票權的國高中生、還不知道社會現實的大學生、對未來還有憧憬的社會新鮮人，民進黨知道，掌握這群人，就等於掌握執政密碼。

難道這些人不知道自己是被民進黨騙了？沒關係，因為已經來不及了，民進黨已經賺到選票了。更關鍵的是，接下來還有源源不絕的年輕人被騙進來，取代那些認清民進黨的所謂「背叛者」，民進黨根本不擔心。「一來一往，老的死、新的進來」，民進黨還是得利。

反觀國民黨，風燭殘年，支持者都垂垂老矣，沒黨產、沒新血，連發錢養老、給黨工都不夠，還養網軍？

這位網友最後強調，若民進黨永久執政，也不會是什麼奇怪的事了！