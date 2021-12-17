彰化月影燈季17日晚間在彰化縣立美術館廣場準備蛋糕聖誕樹，彰化縣長王惠美和嘉賓們共同點燈，沿著美術館上山，布置八座燈區，點亮八卦山。（吳敏菁攝）

彰化月影燈季17日晚間在彰化縣立美術館廣場準備蛋糕聖誕樹，彰化縣長王惠美和嘉賓們共同點燈，沿著美術館上山，布置八座燈區，點亮八卦山。（吳敏菁攝）

彰化月影燈季17日晚間在彰化縣立美術館廣場準備蛋糕聖誕樹，彰化縣長王惠美和嘉賓們共同點燈，沿著美術館上山，布置八座燈區，點亮八卦山。（吳敏菁攝）

彰化月影燈季17日晚間在彰化縣立美術館廣場準備蛋糕聖誕樹，彰化縣長王惠美和嘉賓們共同點燈，沿著美術館上山，布置八座燈區，點亮八卦山。（吳敏菁攝）

彰化市區公車多了一條環繞大佛風景區專屬公車，「18路」八卦山大佛線，從18日開始營運。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化月影燈季暨聖誕節點燈17日晚間在縣立美術館廣場綻放璀璨光采、點亮了八卦山，共有八座主題燈區，以甜蜜、浪漫、愛、療癒為主軸，縣長王惠美也宣布，彰化市區公車多了一條環繞大佛風景區專屬公車，「18路」八卦山大佛線，從18日開始營運。

今年月影燈季為迎接彰化縣將屆建縣300年，彰化縣立美術館廣場準備蛋糕聖誕樹，彰化縣長王惠美和嘉賓們共同點燈，縣立美術館設計巨型蛋糕聖誕樹，俏皮的薑餅人定時出來與大小朋友打招呼，小火車也跟著啟動。

王惠美表示，彰化月影燈季從即日起到明年2月15日，每日晚上5點30分亮到晚上10點，從彰化縣政府到彰化縣立美術館、大佛風景區、天空步道，處處都有亮點，共有八大主題燈區。

從彰化美術館蛋糕聖誕樹往山上走，有卦山村可愛的「童趣樂園」、參佛道則有浪漫甜蜜破表的「漫步星空」、九龍池設計氣勢磅礡的「祥龍騰雲」、天空步道布置「浪漫花道」、「甜蜜一路」與「糖果城堡」，縣府廣場還有以建縣300及彰化花卉故鄉意象為主題的「榮耀三百」燈區。

王惠美也同步宣布，18日起每個周末日彰化市區多了一條「八卦山大佛線」公車路線，線連結彰化生態旅遊景點，彰化火車站、開化寺、孔子廟、縣立美術館、八卦山大佛風景區、八卦山天空步道、C119軍機公園、彰化生活美學館等景點。

18路公車也是彰化第一輛小巴公車，周末日營運，營運日發車26班次，班次密集，讓遊客不必擔心交通問題，並可深入各景點參觀體驗，品嘗小吃等。