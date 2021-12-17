為充分供應農耕需求，農糧署17日表示，國內製肥原料庫存充足，產製肥料至少可供應未來6個月農耕需求，並已協調國內主要製肥供應業者維持肥料價格穩定，請農友放心，依當期耕種需求採購肥料，請勿囤積。農糧署強調，目前國內製肥原料充足，肥料供應無虞，請農友於施用前，購肥即可，該署已請台肥全力24小時生產，且假日及春節期間均不休息，持續生產。

農糧署說，該署持續推動實名制購肥獎勵措施，降低農友生產成本，農友至農會或肥料行購買含有機質複合肥料，只要提出耕作土地的地段地號、種植作物種類及面積，實名制登錄購肥資料，即給予每包40公斤20元獎勵，並請供應商依登錄肥料配送，不會買不到肥料，請農友踴躍登錄採購。

農糧署指出，由於裹覆肥料具有緩釋性，可節省肥料使用量，減輕環境負荷，具減碳功效，並可減少施肥次數，降低農友施肥勞力成本，但因緩效性肥料售價較高，該署為鼓勵農友使用，將納入實名制，給予較高額度補助，補助肥料品項增加後，讓農友有更多採購肥料的來源。