Xperi Holding Corporation（Xperi，納斯達克股票代碼：XPER）旗下獨資子公司，專注於開發非凡的沉浸音效體驗、影像和感測技術的全球領導廠商DTS宣布全球消費電子產品製造商Vestel的電視產品線將支援DTS Play-Fi。

身為世界領先電視製造商之一的Vestel具備歐洲頂尖的設計風格，協助世界各大電視品牌進行設計與製造，以不斷推陳出新的電視技術、快速產品週期及極具競爭優勢的價格聞名。

DTS Play-Fi在音效串流中扮演著領導地位，旗下無線音效功能包括環繞音效、全屋（whole-home）串流、支援24 bit/192kHz高解析音訊、多室（Multi-room）播放與APP進行耳機串流。

由於Play-Fi與業界標準Wi-Fi相容，製造商無需為產品額外設計任何硬體，就能同時為不同價格區間的產品添加高階無線功能，多元特色大幅提升使用者無線體驗，也讓合作夥伴落實真正的產品差異化。

Vestel行銷和產品管理副總Baris Altinkaya表示：「電線是在客廳追求更佳音質的最大阻礙，而DTS Play-Fi則突破這項困境，多室（Multi-room）播放模式能從電視與所有房間中的喇叭以無線串流方式打造環繞音效，再也不用看到不美觀的電線與轉接器。」