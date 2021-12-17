隆中（6542）法說會17日登場，副總經理蘇建東表示，旗下的休閒博弈類型遊戲營收占比由去年的40％向上提升至50％，且旗下區域網路遊戲授權走過疫情衝擊，從谷底回覆營運動能，營收佔比達32％。展望2022年營運，隆中將以旗下3款休閒博弈遊戲為主，且全球博弈市場規模持續擴展，看好休閒博弈遊戲發展。

根據AppAnnie統計，2020年Social Casino（休閒博弈）全球市場約68億美元。若以綜合年成長15.76％，推估2021年上看79億美金。而在全球市場中，又以美國佔六成以上的市佔率為最高，台灣與日本市場，市佔率分別為3.6％、3.4％，位居全球第五名、第六名，年成長率則達40％，是高度成長的國家，顯示市場動能仍然相當強勁。

隆中目前主要業務分成3大塊，包括代理業務、自研自發、區域網路遊戲授權。其中，休閒博弈遊戲為隆中的強項，去年營收占比為40％，至今年前三季已達50％。在區域網路遊戲授權部分，指的是線下的「區域網路博彩系統」（網咖系統、賓果室等），已進軍美國線下市場。不過去年受到新冠疫情衝擊，區域網路遊戲授權營收占比掉到剩18％，今年隨著疫苗施打普及、疫情趨緩，前三季營運回神，營收占比已回到32％。法人預期，隨著疫情逐漸穩定，隆中的區域網路遊戲授權業績將在2022年持續。

代理營運的部分，由隆中旗下子公司海淯負責，目前已把虧損的遊戲收掉，留下長青型的遊戲（如《率土之濱》）繼續穩定營運。

展望2022年，蘇建東表示，將以3款自製的休閒博弈手遊為重點，包括《角子共玩》、《王牌俱樂部》以及《jackpot island》。《角子共玩》由隆中旗下銀河網路負責，已推出5年，目前玩家儲值金額穩定，是隆中主要獲利貢獻來源。遊戲內容包括老虎機、柏青斯洛等類遊戲機超過70款，且除了台灣以外，也聚焦在日本市場營運。

此外，《王牌俱樂部》則是隆中今年上半年推出的新遊戲，以台灣市場為主，內容則包括老虎機、柏青斯洛、捕魚機、棋牌類型遊戲機約40款。不過因為產品剛推出，目前仍處於積極取得用戶的階段，需要先投放行銷預算，短期內先以衝刺用戶數量為目標。

另一款《jackpot island》，則是針對英語系市場推出的產品，內容包括老虎機、mini game超過30款，今年第二季、第三季已在菲律賓、澳洲推出，現在產品仍在調校當中，未來將開始小量在美國市場測試。