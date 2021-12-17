Omicron變異株來勢洶洶，新加坡擴大COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種對象，正在設置兒童接種中心，預計月底開始為5至11歲族群施打疫苗；估計將有30萬名兒童受惠。

新加坡衛生部長王乙康在臉書發文表示，臨床試驗顯示，為兒童接種COVID-19疫苗是安全又有效的。他日前巡視新加坡其中一間兒童接種中心，該中心預計本月稍晚開始為兒童施打疫苗，每天可為1000人接種。

王乙康說，兒童接種中心人員都受過特別訓練，現場也會有兒科專家進駐提供協助。預計將有30萬名5至11歲的兒童受惠，「當兒童也開始接種疫苗，每個家庭就有更好的保護」。

另外，星國教育部長陳振聲指出，每個兒童接種中心都會貼有抗疫卡通人物的海報，希望藉此為兒童營造熟悉感。

他說，若疫苗如期抵達，將從12月底開始為小學3到5年級的學生接種，明年初往下為年齡更小的孩童接種。

衛生部先前表示，跨部門抗疫工作小組接受專家建議，將開始為5歲至11歲的兒童接種輝瑞/復必泰（Pfizer-BioNTech/Comirnaty）疫苗。

衛生部指出，為5歲至11歲兒童接種的劑量只有成人的1/3，也就是每劑10微克，兩劑疫苗間隔21天。星政府已和輝瑞簽署新的COVID-19疫苗採購協議，預計12月底前到貨。

目前全球多國都傳出感染Omicron的確診案例，新加坡除了將開始為兒童施打疫苗，也擴大施打追加劑的對象，自14日起，為18至29歲的民眾接種追加劑。

衛生部昨天表示，新加坡已發現24人確定感染Omicron，包括21起境外移入及3起本土案例。截至15日為止，星國87%人口已完整接種，32%接種了追加劑。