雙12購物節許多電商推出免運優惠，吸引大批民眾上網大血拚，有女網友昨(17日)取貨時，店員為了方便找貨詢問：「東西大嗎？」，原PO印象中買的東西大概一個手掌大，就回答是小的，結果店員找超久，發現包裹外觀超大，讓原PO超羞愧，「真是抱歉」。

原PO買一條小小的洗面乳，結果被賣家用超大的紙箱包裹。(圖／翻攝自臉書爆廢公社)

一名女網友在臉書社團「爆廢公社」發文表示，她最近在網路購買了一條洗面乳，到超商取貨時，發現店內滿滿的都是雙12的包裹，為了更快找的貨品，店員在翻包裹的同時詢問：「東西大嗎？」，原PO也回答：「應該小小的而已」。

結果店員在小包裹都找不到，最後往紙箱區尋找，才發現包裹其實很大一個，讓原PO超傻眼，瞬間覺得無地自容，「真是抱歉啊！小7店員...」。回家拆拆箱後，原PO再度無言，諾大的紙箱裏頭和買的商品體積相差好幾倍，原PO不解「東西就這麼小一個，為什麼要用那麼~~~大的一個箱子裝」。

貼文引起網友共鳴，「我今天也一樣狀況」、「裡面那個是買箱子送的啦」、「不環保 也增加店員找包裹的辛苦度」、「真的常常這樣，對店員深感抱歉！」、「我還曾被店員嗆不是說很小嗎？！」、「店員: 你是小件貨 還是大件貨，你: 你才小賤貨」。