經濟部推動綠色技術及能源永續的觀念，工業技術研究院在工研院的科技專案支持下，研發地下水汙染整治技術，16日與亞太環境科技公司簽署「高效菌劑開發與地下水污染整治技術應用」合作備忘錄，將共同開發技術，提升再地下水汙染防治的技術水平及能量，期望能進一步輸出至新南向國家，搶攻綠能商機。

工研院綠能與環境研究所副所長萬皓鵬、亞太環境科技總經理馮嘉祺16日出席簽約儀式，並共同簽署合作備忘錄，未來將分享專業技術，並於至少2場址進行應用測試，期望能提高汙染整治效率。

萬皓鵬指出，過去高度追求經濟發展的年代，金屬、塑膠產業經常使用含氯有機溶劑如三氯乙烯等，卻易造成環境汙染，工研院首創「地下水三氯乙烯污染之精準整治技術」，在培育脫鹵球菌群與創新研發的基因賦活藥劑，搭配智能化精準注藥系統，可使受污染場址完全脫氯，效率優於國際相關技術。

亞太環境科技公司為國內知名環境工程顧問公司，馮嘉祺指出，地下水含氯污染的整治，一直是土水整治的難題，不僅難度高，且需長期處理，時間、經費都十分龐大。工研院生物整治技術可有效處理汙染，並縮短時間與經費。

亞太環境科技與工研院長期合作，特別在地下水污含氯污染調查及整治工作上，包括在桃園、新竹、苗栗等地區的汙染場址，均有豐富的合作及執行經驗。

工研院擘劃「2030技術策略與藍圖」，投入「永續環境」應用領域的技術發展重點。此次的「地下水三氯乙烯污染精準整治技術」，藉由「地下水三氯乙烯污染精準整治技術」，將三氯乙烯完全降解為無毒化乙烯，加速改善地下水汙染，並搭配智能化精準注藥系統，可即時監測地下水質及含氯汙染物濃度變化，並自動添加藥劑和頻率，大幅降低整治成本。此技術也入園今年「全球百大科技研發獎」以及工研院傑出研究獎等殊榮。