金馬影帝陳松勇今下午病逝桃園長庚醫院安寧病房，享壽80歲，本刊調查，陳松勇自10月31日因身體不適而被送入急診，住院47天後離世，還曾親自簽署同意書，要求「不插管、不急救」，最後由弟弟和乾兒子陪伴他走完最後一程，悲痛消息讓無數影迷感到萬分不捨。

據了解，陳松勇當時因呼吸不順而就醫，送醫檢查後發現慢性阻塞性肺病、中風、高血壓和糖尿病等疾病，最終演變成腎衰竭，本月14日由陳松勇乾兒子辦理出院，並轉入安寧病房，最終於今日病逝，留給親友和影迷粉絲無限哀痛。