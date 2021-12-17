遭月子中心護理師扳開嘴射進乳汁 新生兒崩潰大哭險嗆到（取自爆料公社）

北市某知名月子中心遭爆料不只1名護理師會用「強硬灌奶」方式餵新生兒奶水，1名已離職的護理師曝光偷拍的影片，只見護理師用手指強行扳開嬰兒巴，並擠壓奶瓶將奶水「射」進口中，事後該月子中心火速道歉，表示已開除影片中的護理師，也會調整嬰兒室的監視器，讓父母能清楚了解情況，但此爆料已造成中心聲譽大跌、民眾罵聲不斷。

北市某月子中心遭1名已離職的護理師爆料，中心內的護理師會用「強硬灌奶」方式餵食新生兒，更曝光影片，影片中1名護理師用手強硬地扳開嬰兒的嘴巴，並用奶瓶擠射出奶水進嬰兒口中，過程中還不斷用手指將嬰兒的下巴往下壓，而嬰兒嘴角則不斷流下奶水，最後甚至出現疑似嗆到的神情。

爆料的護理室還說，影片是她偷偷拍下的，而中心內已不只1人會這樣對待嬰兒；其他網友看到影片後紛紛表示憤怒，留言說「太差勁了吧⋯娃娃都在哭了，還這樣強灌，如果嗆到很嚴重」、「這個動作太老練了吧！到底弄了多少小孩，應該集體都這樣」、「還壓新生兒下巴是怎樣？我說這種人還能做護理人員太扯了！真的！」

消息曝光後，該月子中心火速在臉書發表聲明，表示「已經聯繫寶寶的爸爸媽媽並向他們致歉，將持續溝通並取得諒解。為避免類似情形發生，我們除了立即開除該名護理師，並委請律師研議追究相關人員責任外，更要求其他同仁嚴守最高標準，照護爸爸媽媽託付我們的寶貝」不過該道歉聲明同樣未獲得網友認同，網友痛批「員工反應的沒有效果，等爆料出來才開除員工？」「會流影片出來的都不是個案」、「有說跟沒說一樣」。