藻礁公投領銜人潘忠政（中）17日在桃園市中壢區新明夜市，呼籲民眾保護藻礁，他受訪表示，天氣可能很冷，但是保護藻礁的決心不變。（賴佑維攝）

四大公投進入最後倒數階段，第20案珍愛藻礁公投領銜人潘忠政晚間到桃園市中壢區新明夜市，為公投進行最後衝刺。潘忠政表示，「投票日可能很冷，但是我們守護環境、藻礁的決心是不變的」，呼籲大家用熱情改變現在。

「1218公投，藻礁請投同意票！」潘忠政等人17日晚間繞行新明夜市，呼籲民眾保護桃園珍貴的藻礁，也發放文宣爭取支持。潘忠政表示，在投票前最後一晚，和志工到夜市，要把最後的摺頁發出去。他說，去年6月23日發動公投以來，有很多民眾支持。但政府推出外接方案後，聲勢就起來了。潘表示，他怎麼看外推方案都是便宜行事，只是為了配合不要環評，而是能用環差過關。可見內容不夠科學，不夠精密。

針對蔡總統在臉書上指公投是反美豬、停建三接，潘忠政則痛批，實在太荒唐。他說，「我們從沒反對三接，是希望三接退出藻礁海域。在總統臉書竟變成反三接。反萊豬也變成反美豬」，潘忠政說，這種假消息，竟然由總統臉書發布。他認為，總統照理說要有中立、謙卑的心融合社會不同意見，卻反而自己製造假新聞。

但過去公投包含以核養綠、同婚等，政府並未調整政策，或改立專法繞過。潘忠政表示，民眾可能有過往經驗，因此公投不願意投票，他呼籲，民眾不用擔心，公投主文非常明顯，三接要遷離大潭海域5公里外，他們沒辦法賴皮。「假如他們賴皮，是自掘墳墓。」

潘又說，「投票日可能很冷，但是我們守護環境、藻礁的決心不變，大家的熱情可以改變現在」。潘忠政表示，如果沒投票，等於認同政府的不當措施、不當政策，呼籲藻礁公投，投下同意票，搶救環境、搶救藻礁。