賴清德：四項公投是阻擋台灣走入國際社會的四個石頭。曾薏蘋攝

賴清德：四項公投是阻擋台灣走入國際社會的四個石頭。曾薏蘋截圖

公投黃金夜，民進黨「台灣隊站出來 台灣行出去」公投說明會台北場在凱道登場，副總統賴清德致詞時表示，這四項公投對台灣一點幫助都沒有，是阻擋台灣走入國際社會的四個石頭， 他最後要再次懇求，各位父老鄉親我們明天無論天氣如何，一定要把袖子捲起來搬開四個石頭。

民進黨台北場由新竹市長林智堅打頭陣，林致詞時表示，核四不只是拼裝車，已是報廢車；最近包括AIT、英國、澳洲代表，都紛紛來到新竹關心竹科，都在關心臺灣半導體產業未來的發展。「台灣半導體產業需要電，三接就是最好的方案」，三接預計在2025年完工，之後1年可以提供137億度的電，竹科一年要100億度，三接的供電是竹科裡面剛剛好而已，但台灣還有中科、南科未來還有高雄，「所以三接遷離，我們不同意」。

賴清德安排在第二順位，接著還要趕往高雄場，賴清德一上場，現場一片歡呼，雖然在台北場，但他再度全程台語演講。他要特別拜託年輕人也要站出來投票，共同決定台灣關鍵時機的未來。

他說，珍愛藻礁會干涉到台灣穩定用電，一定要投下不同意，供電一定要穩定，讓企業安心投資，也必須讓關稅穩定，維持企業競爭力，呼籲對珍愛藻礁公投案，要投不同意；提到反萊豬公投，他說，自前總統馬英九開放進口萊牛9年以來沒問題，萊豬進口自然也沒有問題，何況政府一定會將肉品來源清楚標示，不買就不會買到、不吃就不會吃到，大家有自由選擇的機會。

他提到，今天如果因為誤會投了同意票，台灣跟美國的雙邊貿易協定又會斷了，台灣的貿易到美國就會有關稅問題，連日本也公開發聲歡迎台灣加入cptpp 如果能順利加入，台灣商品到十幾個國家，關稅可以減免 他在這裡要跟大家拜託，「我們歡迎台商回來，要替他們解決用電也要解決關稅」，所以反萊豬公投要投不同意。

提到公投綁大選，賴清德說，2018年地方選舉與公投合併舉行，已經看到天下大亂，四點開票還有一堆人在投票，老的分不清楚、年輕人霧煞煞，進去都亂投或沒投，立法院修法18歲可投公投、20歲才能選人，把它分開創造雙贏，現在又要把他綁一起，這會天下大亂。

提到國際局勢，他說，四個公投如果任何一個通過，對台灣一定會帶來衝擊，特別是反萊豬公投，會影響企業的競爭力、台美關係，若反萊豬公投通過，會「失信於美國，失信於國際社會」。