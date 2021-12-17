金管會主委黃主天牧今（17）日在一場與券商負責人座談會中指出，今年證券市場除了迎來交易量的提升，也帶來質的轉換，投資人結構年輕化代表證券商將面臨世代差異的挑戰，建議證券商可以Trust（信任）、Transboundary(跨域）及Transformation（轉型）的3T原則來因應，並強調形塑優良的企業文化及公司治理是永續經營的不二管道。

同時也呼籲，希望證券商公會發揮「三公」職能，即「公平」對待規模大小不同的證券商、「公開化」溝通管道及積極參與社會「公益」，期勉證券商能夠和諧共同發展，並扮演公民社會中的重要角色。

為促進證券市場之健全與發展，證交所每年均會舉辦「證交所與證券商負責人業務座談會」，與證券商董事長、總經理等負責人代表面對面就證券市場之發展趨勢、政策方向及監理重點等重要議題充分交換意見，為證券業年度盛會之一。

今（110）年業務座談會於17日假台北喜來登大飯店舉辦，除邀請黃天牧及證期局副局長郭佳君外，並邀集證券周邊單位代表與會座談，證券業熱烈響應，彰顯對於此盛會的重視程度。 證交所許璋瑤董事長致詞表示，今年有賴主管機關支持及證券商之協助，台灣證券市場市值已達約55兆元，總成交值亦超過93兆元，日均值約為4000億元，全體證券商今年前10個月稅後淨利達883.81億元，較去年同期激增117.28％。

此外，許璋瑤說，今年適逢證交所成立一甲子，證券市場的發展也邁入新的篇章，例如30歲以下年輕人開戶數大增、自然人成交比重成長至68％、電子式成交比重攀升至77％等市場結構性的改變現象，因此，特別提醒證券商應加強投資人教育，落實KYC作業並完善風險控管。

另針對近期頻傳的資安事件，許璋瑤強調，證券期貨相關機構已於今年11月30日共同成立24小時營運不間斷的「證券暨期貨市場電腦緊急應變支援小組」，為證券市場築起資安防護牆，守護證券市場的交易安全。