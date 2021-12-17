衛福部健保會17日召開委員會討論2020年全民健康保險自付差額特材執行概況，執行秘書周淑婉指出，冠狀動脈塗藥支架、腦脊髓液分流系統使用占比高，健保會委員建議健保署納入健保全額給付

周淑婉指出，健保自付差額是健保給付外有價差，民眾要自己負擔剩餘部分，目前自付差額有10種醫材類別、436項醫材，若是使用占比高表示民眾愛用這些，因此委員請健保署評估是否全額來付。

她說，腦脊髓液分流系統連續4年使用占比都在80％以上、冠狀動脈塗藥支架也有67.8％的使用占比，委員提出意見，請健保署帶回去評估是否納入健保全額給付。但仍需要看健保金費是否足夠，是否會造成財務衝擊。

健保署醫審及藥材組專門委員黃育文指出，冠狀動脈塗藥支架使用量很大，2021年有委託財團法人醫藥品查驗中心（CDE）研究，若健保全額給付，一年恐增加29到30億元支出。而腦脊髓液分流系統已跟醫學會討論其必要性，若納入健保全額給付則，則會多1.6至2億元的負擔。

黃育文說，是否納入健保全額給付仍需要視財務狀況決定，要考慮醫療療性、經濟效益等。