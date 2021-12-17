近來「漲」聲響起連農藥也難倖免，上漲2至3成，屏東林邊鄉還因此傳出多起不偷蓮霧偷農藥的案件，宵小欲從中謀取不當暴利，但東港警分局調查發現，農藥行不敢買來路不明的農藥，為此，警方不僅循線逮獲嫌犯，還替果農找回遭竊的農藥。

據了解，每年接近蓮霧產季時，農藥就會上漲，而今年又因疫情關係、農藥航運成本提高，連帶農藥價格又再上昂，至今已漲2至3成，因此許多果農早在數月前多量收購儲放，以降低農作成本，不料卻引來宵小覬覦，想用偷的方式做無本生意從中謀取不當暴利。

東港警分局指出，10月初林邊鄉連續發生多起偏僻蓮霧園的農藥遭竊，經循線追查後，發現行法令規定買賣農藥需實名制，因此一般農藥行不願收來歷不明農藥，導致竊嫌銷贓無門，進而查出王姓與余姓男子涉嫌重大，案經2個多月調查後，人贓俱獲將2嫌依竊盜罪嫌送辦，同時將查扣的失竊農藥、農具交由被害人領回。