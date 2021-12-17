南科耶誕晚會17日晚間登場。（南科管理局提供／劉秀芬台南傳真）

除了耶誕主燈，管理局今年首次邀請園區廠商一起布置燈飾，各大路口都有驚喜燈飾。（南科管理局提供／劉秀芬台南傳真）

除了耶誕主燈，管理局今年首次邀請園區廠商一起布置燈飾，各大路口都有驚喜燈飾。（南科管理局提供／劉秀芬台南傳真）

除了耶誕主燈，管理局今年首次邀請園區廠商一起布置燈飾，各大路口都有驚喜燈飾。（南科管理局提供／劉秀芬台南傳真）

除了耶誕主燈，管理局今年首次邀請園區廠商一起布置燈飾，各大路口都有驚喜燈飾。（南科管理局提供／劉秀芬台南傳真）

台南科學園區一年一度的耶誕點燈及晚會活動，17日晚上6點30分於南科璞馨公園登場，在歡樂溫馨氣氛下，耶誕主燈禮物盒及園區廠商贊助布置的共9處耶誕燈飾正式點亮。

南科管理局表示，南科耶誕晚會已連續辦理第18年，是園區宿舍員工、廠商及住戶年底必參加的活動盛事，除讓園區有過節氣氛外，也邀請在地學校學子展現才藝，與民眾一起同歡。

管理局今年首次邀多家園區廠商一起布置耶誕燈飾，包括台積電、康寧、瀚宇彩晶、聯電、台達電、茂迪等多家廠商共襄盛舉，於公司前方或路口設計了各式耶誕燈飾，還未正式點燈就吸引民眾前往拍照。

今晚活動除邀請多家園區廠商共同參與耶誕點燈，管理局也邀請南科實小、戈果美語等帶來一連串的音樂饗宴，現場提供免費的熱食餐飲，讓民眾同時享受精彩的視覺、味覺與聽覺饗宴。

管理局表示，燈飾布置17日晚間點亮後將持續至2022年1月9日，歡迎民眾前往欣賞，與各個特色合照留念。