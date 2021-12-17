桃園市一名就讀特殊教育學校的16歲張姓少年，昨日19時許在龜山區新興街上獨自遊蕩，龜山分局坪頂派出所巡邏員警的注意上前盤問，原來少年早上跟母親吵架負氣離家也沒去上課，獨自走到了龜山，身無分文早上迄今都沒有用餐，飢寒交迫之際，員警將少年帶回派出所給予食物及水，並透過電話聯繫母親，在警方的調解下順利的跟母親冰釋前嫌，並將其順利送返家，結束了男學生的迷途驚魂。

昨日19時許龜山分局坪頂派出所警員林哲民、林彥輝執行超商巡邏勤務經過新興街時，發現有一名男學生獨自在路上神色舉止怪異且步履闌珊在外遊蕩，主動上前關心，意外發現少年與母親同住在桃園區，早上與母親發生激烈爭吵，一氣之下便負氣離家，離家時身上未帶手機跟錢，也沒去學校上課，在街頭遊蕩不知道走了許久，隨著日漸西下夜幕降臨走到龜山區，飢寒交迫來到陌生地區又不知道回家的路，正當不知如何是好，恰好被巡邏員警發現，警方深入瞭解欲帶其返家，但張姓少年表示因怕被母親責罵而不敢回家，警方先帶張姓男學生帶返回派出所，給予食物及飲水安撫情緒，聯繫其母親，母親著急表示早上確實有跟兒子爭執，沒有辦法聯繫上兒子讓她很擔心兒子的安危，只希望兒子趕快回家，表示不會責怪他，再讓少年與母親對話後，終於解開雙方的心結，張姓少年激動表示要趕快回家，不會讓家人擔心，員警以巡邏車護送少年回家，以免發生意外。

坪頂派出所所長孫維鴻表示，警察是人民的保母，對於保護人民生命、身體、財產的安全不遺餘力，鼓勵同仁巡邏發現異常主動盤查關懷民眾，守護地方治安之餘，適時服務民眾，共同為人民謀福祉。