四大公投明天投票，國民黨今晚舉辦「民主守夜」造勢全力催票，新北市議會議長蔣根煌晚間率領議員上台宣傳公投，提到他跟新北市長侯友宜談過公投，侯不只支持國民黨提的公投綁大選、反萊豬公投，「核電安全，我們市長也支持」，今天跟侯開槓，「四大公投，他全都支持」。

重啟核四、反萊豬、公投綁大選及珍愛藻礁公投案明天投票，為衝刺公投選情，國民黨晚間在自由廣場舉辦「民主守夜」造勢，戰鬥藍發起人趙少康、國民黨主席朱立倫、前總統馬英九、立委、議員相繼到場宣講，向民眾訴求公投四個都同意的主張。今晚，朱立倫也將率領黨務主管夜宿自由廣場，明天上午6時舉辦升旗典禮後，再到市場最後衝刺，隨後在前往投票所投票。

趙少康致詞表示，不管明天天氣怎樣，都要出來投票，因為這次可能是最後一次公投，並高呼「明天如果不去投票，就是支持民進黨，就是支持蔡英文，就是支持蘇貞昌」。

今晚的民主守夜，因新北市長侯友宜、台中市長侯友宜、宜蘭縣長林姿妙未現身，引發爭論，據悉，朱立倫上午緊急指派祕書長黃健庭與14縣市長溝通，考量各縣市長要在選區最後催票，不必出席自由廣場「民主守夜」晚會，改成透過影片在空中相會。

稍早，新北市議長蔣根煌率領新北市議員上台致詞，他說，他跟侯友宜談過公投，國民黨提的公投綁大選、反萊豬公投，侯都支持，「核電安全，我們市長也支持」，他今天跟侯開槓，「四大公投，他全都支持」。