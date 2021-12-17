今年股市成交量大增，同時湧入許多新開戶的投資人，金管會主委黃天牧表示，今年證券市場除了迎來交易量的提升，也帶來質的轉換，投資人結構年輕化代表證券商將面臨世代差異挑戰，建議證券商以Trust（信任）、Transboundary(跨域）及Transformation（轉型）的3T原則來因應，並強調形塑優良的企業文化及公司治理是永續經營的不二管道。

「110年度證交所與證券商負責人業務座談會」於17日舉辦，邀請黃天牧、證期局副局長郭佳君，證券周邊單位代表與會座談。

證交所許璋瑤董事長表示，全體證券商今年前10個月稅後淨利達883.81億元，較去年同期成長117.28％。此外，證券市場的發展也邁入新的篇章，例如30歲以下年輕人開戶數大增、自然人成交比重成長至68％、電子式成交比重攀升至77％等市場結構性的改變現象，因此也特別提醒證券商應加強投資人教育，落實KYC作業並完善風險控管。

黃天牧也指出，希望證券商公會發揮「三公」職能，即「公平」對待規模大小不同的證券商、「公開化」溝通管道及積極參與社會「公益」，期勉證券商能夠和諧共同發展，並扮演公民社會中的重要角色。

證券商業同業公會賀鳴珩理事長則說，券商公會將本於職責，持續建議政府延長當沖降稅及調降權證避險稅率，並優化交割專戶分戶帳、融資融券、零股交易、複委託等制度，以及改善證券商以經紀業務為主的獲利結構。