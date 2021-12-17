新變種病毒Omicron入侵美國迅速蔓延，打亂華爾街讓員工重返辦公室的腳步，花旗、高盛、百仕通等金融巨擘紛紛調整計畫因應。花旗已告知紐約辦公室員工啟動居家上班，直到年終假期結束為止。

紐約等金融重鎮的COVID-19確診數激增，加上Omicron快速擴散的疑慮籠罩，迫使金融機構重新思考該不該回歸常態。

哈佛大學Malcolm Wiener社會政策中心勞動力項目主管利普森（Rachel Lipson）指出，早在Omicron來襲前，辦公室工作大多無法恢復常態，部分居家上班形式可能延續到未來。

熟悉內情人士16日透露，花旗集團周三通知紐約辦公室員工，盡可能在家工作。最近幾個月，花旗部分辦公室准許打過疫苗的員工回歸。

內情人士本周稍早指出，花旗雖要求美國員工接種新冠疫苗，但未強迫他們打加強劑。

美國保險龍頭大都會人壽（MetLife）發言人表示，已於16日通知美國地區近1.4萬名員工，重返辦公室計畫從原訂的明年1月10日延至3月。私募基金巨頭百仕通（Blackstone）發言人說，鑑於美國COVID-19疫情升溫，公司樂見員工居家上班到這個月底。

高盛集團（Goldman Sachs）沒要員工在家上班，最近幾周還舉辦假日派對，但疫情擴散引人憂心，高盛已取消剩餘幾場聚會活動。

內情人士爆料，摩根士丹利（Morgan Stanley）希望未被要求進辦公室的員工，善加利用遠距工作的彈性作法，多花時間與家人相處，但大摩並未祭出居家上班政策。

私募股權投資公司凱雷集團（Carlyle），鼓勵員工在家辦公到今年結束，還打算在新的一年恢復混和工作模式，即員工可靈活選擇上班地點。

本周稍早，摩根大通（JPMorgan Chase）下令尚未打疫苗的員工在家工作，不得進曼哈頓辦公室。投行傑富瑞（Jefferies）上周重啟居家上班措施。