知名成人網站PORNHUB近期公開2021年度報告。(圖/ 摘自PORNHUB網站)

知名成人網站PORNHUB每年都會分享各種數據，不僅針對18禁的類別，還有像是熱門電玩遊戲、遊戲角色或影視作品關鍵字熱搜排行；其中DC小丑女「哈莉奎茵」擊敗「神力女超人」拿下電影角色第一，而人氣電玩遊戲《古墓奇兵》的女主角蘿拉卡芙特則是遊戲角色熱搜榜首。

PORNHUB近期公開2021年度報告，各項數據都引起熱烈討論，像是全球不分性別最常搜尋的字詞為「HENTAI」，在該網站裡也是熱門分類；而PORNHUB最多被觀看的影類分類則是「Japanese」，由此得以看出日本成人產業在全球有多大影響力。

有別於18禁類別的排行，像是電玩遊戲是由《要塞英雄》奪冠，電玩角色第一則是《古墓奇兵》的女主角蘿拉卡芙特，有趣的是，《超級瑪利歐兄弟》瑪利歐和《快打旋風》春麗也相當受歡迎。在影視作品角色方面，DC小丑女「哈莉奎茵」擊敗「神力女超人」成為熱搜。

還有在數據中能發現，大多數使用者還是透過桌上型電腦觀看PORNHUB影片；另外在玩遊戲裝置方面，使用PS平台佔了60.6%，Xbox則有36.8%。