愛買響應關稅機動調降 首波牛肉促銷滿額8折 21:062021/12/17 中時 郭家崴 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 愛買即日起至12月21日冬至推出生鮮肉品全品項滿額享8折優惠。(愛買提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 愛買響應政府牛肉關稅機動調降，即日起至12月21日冬至推出生鮮肉品全品項滿額享8折優惠，單筆最高送600元，讓民眾12月伙食費再省一波，也可以替冬至進補提前準備肉品食材，囤肉衝一波。 愛買「美國鮮切冷藏梅花牛排」，28日前每100g、50元。（愛買提供） 這次首波肉品促銷，生鮮肉品全品項單筆滿999元送200元生鮮肉品抵用券，最高送600元，抵用券可下次消費使用。這檔有多款牛肉單品優惠，包含美國鮮切梅花牛排每100g售價50元、美國牛腱大包裝每100g售價49元、美國霜降牛排160g特價139元。 響應牛肉關稅降 愛買率先開降三款牛肉 遠百總經理徐雪芳率團隊選品 #肉品 #牛肉 #愛買 #關稅 #機動調降 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全聯推24小時外送 拚業績倍增 04:102021/12/17 產業．科技 王力宏離婚首現身帶笑容示愛撩粉 狂吸1730萬人在線看 21:132021/12/16 娛樂 《國際經濟》英澳簽訂自貿協定 額外創造百億英鎊貿易 14:492021/12/17 財經 網紅唐婷婷《魷魚遊戲》闖關 瘋搶遠百耶誕禮盒 04:102021/12/16 時尚消費 中華聖母基金會募物資經費 還差6成才達標 19:092021/12/16 寶島 全聯聯手Uber Eats賣生鮮 青江菜是天菜 19:242021/12/16 生活 揪餐飲業漲價潮要查火鍋店了 首波稽對象曝光 14:012021/12/16 政治 響應愛心公益！苗縣府、中油捐20萬助華山基金會買愛心年菜 12:552021/12/17 生活 市議員指調降地價稅造成年輕人買不起房 盧秀燕：政策市民受惠 11:382021/12/16 政治 推出就秒殺！他曬好市多絕版品 網驚：真的有人會買 15:392021/12/17 生活 頭頂6公斤金飾 白冰冰自嘲媽祖出巡 04:102021/12/17 娛樂新聞 生活熱門新聞 LINE隱藏功能太無敵「一個能抵十個」網狂讚：超級方便 - 生活 全台都撞名 多少家庭群組名字取它？5千人笑炸：我家也是 - 生活 人數大PK！公投前夜藍綠場台下照曝光 網驚：明天投票會血流成河 - 生活 桃園防疫旅館爆群聚急撤離 當地人一看秒認出在這：不妙了 - 生活 這科系沒前途卻一堆人念？網一面倒點頭：超奴 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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