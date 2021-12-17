愛買響應政府牛肉關稅機動調降，即日起至12月21日冬至推出生鮮肉品全品項滿額享8折優惠，單筆最高送600元，讓民眾12月伙食費再省一波，也可以替冬至進補提前準備肉品食材，囤肉衝一波。

愛買「美國鮮切冷藏梅花牛排」，28日前每100g、50元。（愛買提供）

這次首波肉品促銷，生鮮肉品全品項單筆滿999元送200元生鮮肉品抵用券，最高送600元，抵用券可下次消費使用。這檔有多款牛肉單品優惠，包含美國鮮切梅花牛排每100g售價50元、美國牛腱大包裝每100g售價49元、美國霜降牛排160g特價139元。