南韓人權組織「轉型正義工作小組」（Transitional Justice Working Group）近期公開調查報告，稱自金正恩2011年12月上台至2018年為止，已進行過23次「公開處決」，其中最普遍的處決原因，竟是觀看和販賣南韓流行音樂（K-pop）影片。

綜合《紐約郵報》（New York Post）、南韓媒體《每日北韓》（Daily NK）日本版、日本新聞網站「Record China」等媒體報導，「轉型正義工作小組」在638名脫北者的協助下，發布繼2017年7月和2019年6月以來的第3次報告，主要關注金正恩執政時期的處刑狀況。

根據該報告，自金正恩2011年12月上台至2018年，北韓至少執行過23次公開處決，其中21次為槍決、2次為絞刑。在進行槍決時，3名槍手會在成百上千名群眾的面前，每人對明顯持續遭到虐待的囚犯開3槍；且處刑時不僅會召集囚犯的職場同事，有時還會強制要求其親屬到現場觀看。

23名遭到公開處決的囚犯中，以觀看和販賣南韓流行音樂（K-pop）等影片獲罪者最多，共計7件公開處決案與其有關，其他還包括販毒5件、賣春5件、人口販運4件，以及殺人、殺人未遂和進行猥褻行為各3件，同1名囚犯可能背負超過1項罪名。

另外，近期公開處決多在與中國大陸的邊境，或是遠離城市中心的機場、山丘、野地等區域進行，「轉型正義工作小組」認為，這是為避免公開處決的消息流出，導致北韓政權進一步遭遇國際社會的壓力。