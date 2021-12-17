大江生醫（8436）攜手詠江教育基金會、瑞信兒童醫療基金會，南下屏東基督教醫院、恆春基督教醫院耶誕送暖。大江員工自發募集150份耶誕禮物，由台灣首位化妝品博士張文倫打扮耶誕老人，進入屏東基督教醫院的兒科加護病房，贈送每位病童禮物，親自一一送上早日康復的祝福，讓病童與家屬們充分感受到社會溫情。

詠江教育基金會郭純妏董事長表示，從瑞信兒童醫療基金會了解病童所需，深受感動並提議在今年動員大江與詠江共襄盛舉，屏東資源不足，病童更處於身體不適，大江平日經營屏東偏鄉回饋支持不遺餘力，詠江則關注屏東學童教育資源，能藉由本次合作，為屏東病童們送暖祝福早日康復，格外有意義。

大江生醫張文倫博士身高超過190公分，高頭大馬的身材，扮起耶誕老人特別符合大眾心目中形象。張博士在送完120份屏基醫院病童的禮物後感受，小朋友很難得能在醫院環境見到耶誕老人開心的笑，家長也能感受到社會關懷溫暖，更反映病童心情好有助於康復，自感善行份外有意義。

瑞信兒童醫療基金會從2002年創立迄今，從體會病童與家屬的切身之痛動心起念，致力於兒少醫療補助、友善醫療環境與兒童友善醫療等議題行動，每年耶誕佳節都發起募集禮物為病童加油打氣，今年與大江生醫、詠江教育基金會合作共赴國境之南，嘉惠資源稀缺的屏東病童，相信這些溫暖祝福，能讓病童感受到大眾為他們的鼓舞祝福，期待長大後能再回饋這份溫情給社會，讓世界更美好。