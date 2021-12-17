搶當令食尚飲品商機，連鎖茶飲「SHARE TEA歇腳亭」歲末祭出浪漫的「粉紅初上」，推出兩款「莓你我不行」草莓系列飲品，12/20日起正式上市，預料將攻佔耶誕、跨年時的社群媒體打卡版面，標榜無論是粉紅控最愛的「鮮奶莓酪蒂」，還是紅白分明的「蓋士莓莓鐵觀音」，每一杯都有約10顆草莓熬成的果泥，草莓香氣與酸甜度在舌尖跳躍、直衝鼻腔。歇腳亭並自豪強調，只要喝過就會愛上。讓人忍不住模仿劇中台詞說出：「你見不到我，因為我正在去歇腳亭的路上。」

歇腳亭新品「鮮奶莓酪蒂」每杯85元，12/31日前優惠75元，每日新鮮製作出草莓鮮果泥，每杯約有10顆新鮮草莓含量！注入香醇鮮奶和濃郁滑順的手工奶酪。粉紅與嫩白交織的夢幻漸層，飄著草莓果香氣息，濃郁香醇讓人招架不了的好滋味。

「蓋士莓莓鐵觀音」每杯也是85元，12/31日前75元，是SHARE TEA歇腳亭首支芝士奶蓋飲品正式亮相。以每日現打的芝士鹹奶蓋，搭配新鮮草莓熬煮的鮮果泥，每杯約有10顆新鮮草莓含量！以黃金翠玉基底，加上特製「鐵觀音茶凍」，兼具草莓與綠茶的香氣，打造出莓果系列的清爽又豐富口感。顏色紅白分明，特別適合聖誕季節打卡。