中國國家核安全局周四（16日）通報，位於福建省的寧德核電廠11月18日曾發生一件「0級事件」。通報指，核電廠當時計畫執行1號機組廢液排放系統暫存罐排放，開始執行排放後，發現廢液排放系統流量監測儀表顯示的排放流量，與手動計算的排放流量相比明顯偏低，已立即中止排放。

通報又表示，營運單位的實際排放在該排放時間段內瞬時排放流量，高於計畫排放流量限值，但經化學專業取樣分析，排放前後相關參數指標滿足國家標準。這次事件滿足「核動力廠營運單位核安全報告規定」運行階段事件報告準則「（12）其他事件」的要求，將按照運行事件進行報告。根據「國際核與輻射事件分級手冊」，該運行事件被界定為「0級事件」。

根據《手冊》「0級事件」即「不具有安全意義的微小事件」，屬於「偏差」。

寧德核電站規畫建設共6部百萬千瓦級壓水堆核電機組，並採用一次規畫、分期建設模式。一期工程採用中廣核集團具有自主品牌的CPR1000技術，建設4部百萬千瓦級壓水堆核電機組，於2016年7月21日全面建成。