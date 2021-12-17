耶誕佳節是充滿歡樂與溫馨的時刻，不論是與親友團聚，或是與親朋好友相約前往高山滑雪或湖邊度假，人們總會穿上色彩濃郁、刺繡緹花的針織毛衣，為佳節更增添歡樂、溫暖的氣氛。義大利時尚精品Loro Piana即起登場的Holiday系列，以頂級毛料勾勒奢華與品味兼具的針織毛衣、毛帽等，輕柔舒適又保暖，是歡度佳節不可缺少的時尚單品。

Loro Piana冬季Holiday系列登場，充滿佳節歡樂的氣氛。（Loro Piana提供）

Loro Piana以用料奢華著稱，除了為人所熟知的喀什米爾毛料（Cashmere）外，另有以喀什米爾毛料與絲綢混合的Cashfur，穿起來輕薄保暖，觸感更加舒適，以及可融入凹凸壓紋編織針法、打造立體浮雕效果的Coarsehair喀什米爾毛料等，加上麻花針織與手工縫線的襯托，讓Loro Piana男女裝不僅保暖舒適，且更添時尚品味。

全新登場的Holiday系列以經典百搭的白色、淺灰色與鉑金色等中性色調為主，綴以源自阿爾卑斯山大自然色彩的藍色、赭黃色等鮮豔色彩，並融入充滿北歐簡約時尚的幾何圖案，充滿歡樂愉悅的氣息，但又不減高貴優雅與時尚品味。

Holiday系列的廣告場景選在迷人的瑞士湖泊及高山，融入熱氣球、船舶與風箏等元素，男裝和女裝系列皆結合了令人驚喜的舒適針織、流暢輪廓及美妙質感，各種主題的緹花出現在運動衫、外套與配件上，大玩多色幾何圖案。

女裝系列風格優雅，如套裝、搭配彈性休閒褲的加大運動衫、具備美麗細節的喀什米爾針織背心，高雅時髦並且實用，其中一件Achillea高領毛衣，手工針織在細節採用鑲嵌技術，完美比例的緹花圖案，搭配麻花針織袖子與寬鬆版型，風格優雅。

男裝則包括雙面喀什米爾運動衫、喀什米爾毛衣與羔羊皮革夾克等，Glacier針織衣飾有費爾島圖案或菱形圖案，羊毛與喀什米爾法蘭絨褲子採合身剪裁，款式休閒又不減優雅貴氣。

義大利精品Loro Piana高領針織毛衣，6萬9000元。（Loro Piana提供）

另有針織帽、圍巾、手套與滑雪面罩等單品，為冬季假期休閒裝扮增添畫龍點睛之效。

義大利精品Loro Piana圖騰針織毛帽，1萬8500元。（Loro Piana提供）