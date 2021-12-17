《洪淑芬辣晚報》

四大公投18日就要投票，藍綠陣營積極催票。依照《公投法》規定，公投案同意票必須超過總投票人數的四分之一才算過關，因此投票率也將成勝負關鍵，同意票須超過495萬票，且多過不同意票，才能通過。中天新聞針對「你知道明天是公投投票日嗎？」進行街訪民調，提供5個選項供受訪民眾挑選，結果，還是有很多民眾不知道明天是公投投票日，而且有些人雖然知道， 但是他們表示，並不會出門投票。

中天新聞《洪淑芬辣晚報》17日派出記者辮子妹針對「你知道明天是公投投票日嗎？」進行街訪民調，並提供5個選項提供受訪民眾選擇：

1.投票！投啥我都不知道

2.當然不知道！選總統再叫我

3.知道啊！但是太冷我決定在家睡覺

4.人民憤怒！一定要去投四個同意

5.挺小英！一定要去投四個不同意

該街訪民調，結果，有20位受訪民眾參與這次投票，其中4人選擇選項1；0人選擇選項2；4人選擇選項3；6人選擇選項4；6人選擇選項5。

一名女子表示，「我沒有在看新聞，不太清楚議題。有聽說要投票，但是要投什麼，我不知道。」一位正妹則直言，「不知道，比較沒關注。」甚至有一位爸爸說，「帶小孩出去玩就好了，不用投了。」也有人說，「我上班沒有辦法投票。」

兩位同行的女生，其中一位就表示，「因為我們都是南部人，如果沒有回家的話，可能就不會投票。」還有一位正妹表示，「不會去投票，沒有什麼太大的政治興趣。」同行友人也表示，我也不會去」。

不過，也有女生說，「會呀，一定要的。」也有幾位先生都說， 「我選四個都同意。」「全民憤怒，一定要去投四個同意，讓他聽到人民的壹音。」還有兩位正妹同時受訪，她們說是好朋友，一位說：「全民憤怒，一定要去投四個同意」另一位則說：「挺小英！一定要去投四個不同意。」