賴清德副總統於晚間9時上台壓軸宣講，呼籲四大公投不能讓台灣走回頭路，支持者要投下四個不同意。（袁庭堯攝）

行政院長蘇貞昌南北趕場，率先站台宣講，蘇貞昌宣講不再搬出政績說服，改以「明天就要做決定，後果和代價由大家負責」的因果理論，呼籲公投要投四個不同意，台灣就不會倒。（袁庭堯攝）

高雄市長陳其邁在台上呼籲高雄在12月18日面對歷史關鍵性選擇，呼籲支持者要投四個不同意，高雄產業發展才能走出去。（袁庭堯攝）

民進黨高雄凱道南北選前之夜 公投倒數衝刺現場直擊

四大公投投票前夕，民進黨晚間7時在高雄舉辦台灣隊站出來「四個不同意 台灣更有力」公投說明會，雖高雄夜晚氣溫轉涼，但澆不熄綠營支持者的熱情，現場擠滿3萬人，催出高雄要開出全國最高票，蔡英文總統、賴清德副總統和行政院長蘇貞昌南北趕場，率先宣講的蘇貞昌則搬出「因果」論，指投錯票後果和代價就要大家一起付。

民進黨在公投投票前夕，今晚在高雄舉辦台灣隊站出來「四個不同意 台灣更有力」公投說明會，雖高雄夜晚氣溫轉涼，但澆不熄綠營支持者的熱情，現場擠滿3萬人。（袁庭堯攝）

民進黨台灣隊站出來「四個不同意 台灣更有力」公投說明會今晚7時在台糖物流園區空地舉辦，由立法委員邱議瑩和趙天麟攜手主持，邱議瑩在台上呼籲，台灣人民投下四個不同意，用選票決定台灣未來；趙天麟呼籲高雄選票要做領頭羊，喊出高雄要開出最高票。

高雄夜晚氣溫轉涼，但澆不熄綠營支持者的熱情，現場擠滿3萬人，意圖在明天衝出高雄全國最高票。（袁庭堯攝）

蔡英文總統在高雄民進黨舉辦的台灣隊站出來「四個不同意 台灣更有力」公投說明會中呼籲支持者要站出來支持四個不同意，台灣隊要守住防線。（袁庭堯攝）

行政院長蘇貞昌因南北趕場，率先登台開講，一上台就表示，他已講了80場，今晚要說因果關係，因為明天會決定公投結果，但產生的後果和代價大家要一起付。

蘇貞昌舉例說，從高雄到台北可決定要坐高鐵或客運，搭高鐵票價高就是代價，若明天公投選舉，結果是重啟核四，不要以為明天就可以重啟，因為核四廠還沒蓋好，國民黨忙了14年，花3000億，二號機拼裝一號機，投了重啟核四，不用說重啟，若要繼續蓋，要等到多久，又要付出多少代價。

蘇緊接著說，三接要遷離也沒說要遷去哪裡，結果投下去，就是三接停電、停建，結果就是高雄和台中多負擔、多燒500噸煤，若要遷去台北港，新北市長侯友宜和朱立倫都反對，若產生缺電危機，台積電要如何來高雄？蘇貞昌並指，停電產業停擺、外移，中國限電、產業停擺，美國限電、晶片停產。台灣半導體晶電是全強，若台灣供電不穩，後果誰負責。

對於萊豬公投議題，蘇貞昌指進口萊豬全世界照聯合國標準就是安全的，「全世界190個國家都接受了，國民黨開放萊牛已有9年，自由化的承諾不通過，會對台美關係帶來負面影響，國民黨害台灣，這種後果和代價卻要我們承擔」。

蘇貞昌並舉他上任後擋住非洲豬瘟、疫情成立口罩國家隊，行政院長這樣拚很不簡單，蔡總統領導國家，也可以什麼都不理，他也可以涼涼，但後果要大家擔，蘇呼籲在場支持者「明天就要做決定，後果和代價大家要做決定，明天要站出來、讓台灣站得穩」。

蔡英文總統於晚間7時48分上台，一上台對支持者喊話「明天就要投票，今晚是周五，很多支持者站出來支持四個不同意，台灣隊要守住防線」；蔡英文指出，這2年高雄人很忙，用民主精神、選票守住高雄，高雄人證明民主就是用選票選擇更好的生活，呼籲所有高雄人站出來投票，用四個不同意守住台灣。

蔡英文表示，這周所有執政黨從總統到里長正面迎戰，用最簡單的道理，說明公投投四個不同意，要感謝大家，讓民主每天都在進步；蔡並指出，核四、三接、公投綁大選和萊豬的四大公投，決定台灣要選擇往前走還是要走回頭路，呼籲支持者用選票捍衛台灣的奇蹟。

高雄市長陳其邁在蔡英文離開後接棒上台，陳其邁表示，12月18日的公投，高雄面對歷史關鍵性選擇，陳以台積電來高雄投資、德商默克集團啟動在台最大規模投資案，未來5年將在台投資新台幣170億元等投資案為例，向支持者溫情喊話，指他擔任市長1年3個月時間，一起走過城中城的悲傷，他這輩子最大志願，就是在高雄帶領大家，讓高雄發光發熱，讓高雄人在北部和全世界能大聲說，「我來自高雄，來自台灣高雄」。

陳其邁表示，他有無比信心，高雄已經準備好，一定要堅定投下四個不同意，開出最高選票，讓大家知道高雄人站在歷史關鍵時刻，站在歷史的一方。

賴清德副總統於晚間9時上台壓軸宣講，高雄是民主聖地，在台灣過去政治民主和經濟發展和社會進步，扮演很重要的角色，目前台灣國際化，中國封鎖台灣外交、挖邦交國，戰鬥機飛到台灣身邊，但台灣很堅持、很勇敢。

賴清德說，最近美、日和台灣三方安全對話，前不久，美國總統拜登主持民主國家的高峰會，就邀請台灣沒邀請中國，國際社會和台灣站在一起有三大關鍵原因，第1，台灣在對抗疫情讓國際社會看見；第2經濟表現，去年台灣成長已經是亞洲四小龍的第一名，今年表現比去年還好；第3台灣堅持民主、捍衛主權，堅持民主精神得到國際社會肯定，現在台灣在蔡英文總統帶領下，讓台灣有史以來得到肯定。

賴清德強調，這次公投會阻擋台灣去路，逼台灣走回頭路，呼籲支持者要投下四個不同意，讓台灣繼續向前行。