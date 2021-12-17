台北、桃園接連爆發防疫旅館群聚案件，其中7名原本判定為境外移入的個案，今天(17日)指揮中心正式宣布改列本土案例，但由於資訊上仍顯示本土案例為零，引發群眾質疑，對此指揮官陳時中雖給出原因，但網友不買單，狂酸「校正回歸進化了」。

桃園防疫旅館6名個案(案16821、16841、16851、16856、16862)以及北市防疫旅館柬埔寨入境女(案16859)經指揮中心調查後，判定為在旅館內遭境外個案感染，因此改列本土案例。

但由於指揮中心今天公布的疫情資訊中，僅顯示境外移入+15，本土案例仍舊顯示+0，引發外界質疑美化數字、粉飾太平。對此陳時中解釋，這是舊的個案改列為本土，今天的新增個案就是「加零」，沒有粉飾太平問題；發言人莊人祥則表示會資訊新增在新聞稿內，但不會算在今日新增個案。

不少鄉民看到後不買單，大酸指揮中心玩弄數字：「校正回歸進化了」、「現在是校正回歸2.0」、「校正回歸真D好用」、「如果7個都是台北就會算進去了啦」、「都是境外啦，哪天不境外」、「這樣天天都加零不就好了」、「不愧是數字魔術師」、「敢懷疑的記得準備300萬」、「乾脆改當魔術師好了」。