侯友宜「被表態」？ 新北市議長蔣根煌：四大公投他全都支持

國民黨今晚在中正紀念堂自由廣場舉辦「民主守夜」活動，新北市長侯友宜缺席也沒去新北市議會晚間餐敘，而是前往防疫旅館稽查，但新北市議長蔣根煌晚間出席「民主守夜」表示，侯不僅支持國民黨提出的反萊豬及公投綁大選，「4大公投他全部支持」。

對此，新北市新聞局長張愛晶代侯友宜回應：「沒有這回事」，張愛晶並說，對於議長的任何意見都予以尊重，市長沒有對外說過這樣的事，他向來保持行政中立，對公投的態度在13日臉書就已清楚表明，「一切交由人民做主」。