阿斯特捷利康公司（AZ）16日表示，實驗室研究顯示，AZ研發的COVID-19抗體藥物Evusheld在碰到Omicron變異株時，依舊保有中和活性，顯示出比較廣泛服用的可能性。

公司表示，這項研究由美國食品暨藥物管理局（FDA）的獨立調查人員進行。

阿斯特捷利康公司並表示，更多Evusheld對抗Omicron變異株的分析，正由阿斯特捷利康公司和第三方進行中，可望很快就會有數據出爐。