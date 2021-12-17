研究：AZ抗體藥物對Omicron變異株有效 23:382021/12/17 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 AZ表示，COVID-19抗體藥物Evusheld對Omicron變異株有效。（圖／美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 阿斯特捷利康公司（AZ）16日表示，實驗室研究顯示，AZ研發的COVID-19抗體藥物Evusheld在碰到Omicron變異株時，依舊保有中和活性，顯示出比較廣泛服用的可能性。 公司表示，這項研究由美國食品暨藥物管理局（FDA）的獨立調查人員進行。 阿斯特捷利康公司並表示，更多Evusheld對抗Omicron變異株的分析，正由阿斯特捷利康公司和第三方進行中，可望很快就會有數據出爐。 Omicron壓境 紐約市確診率3天內翻倍 桃園防疫旅館群聚擴大 陳時中證實6人「同一病毒株」 #AZ #Omicron #變異株 #阿斯特捷利康 #抗體藥物 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北市防疫旅館2人確診 蔡炳坤研判沒接觸卻感染原因 10:232021/12/17 生活 《國際社會》確診連2日創高 澳洲總理：不走封鎖回頭路 14:152021/12/17 財經 肝癌進展症狀多 醫師詳解5療法 根除大有機會 04:232021/12/17 健康 英國單日新增逾8.8萬例確診 連兩天刷新紀錄 03:542021/12/17 國際 戴大為：骨鬆治療可雙管齊下 04:102021/12/17 產業特刊 輝瑞抗疫口服藥Paxlovid 獲歐盟允許緊急使用 05:432021/12/17 國際 世界小姐決賽前爆多位佳麗確診 主辦單位急喊卡 19:242021/12/17 國際 張文宏：國際Omicron疫情撲朔迷離 中國有條不紊應對 09:122021/12/17 兩岸 太景流感新藥TG-1000 獲頒國家新創獎「企業新創獎」 15:392021/12/17 財經 投信：類股良性輪動 台股走勢不看淡 16:422021/12/17 財經 陸港觀盤－兆元級別降準來臨 陸股迎跨年行情 04:102021/12/17 全球財經 國際熱門新聞 這跡象代表「世界末日」來了？最新研究曝：台灣首當其衝 - 國際 宛如電影情節 愛女死後老媽滲透販毒集團 耗時多年完成大復仇 - 國際 這款疫苗54人血栓、9人死亡 CDC建議改打莫德納與輝瑞 - 國際 搶救貧窮國家 WHO核准第9款新冠肺炎疫苗Covovax - 健康 跟隨拜登不參加北京冬奧？日相回應了 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。