金曲歌后彭佳慧（右2）上炎亞綸、唐綺陽、吳姍儒（左1、2，右1）主持的《36題愛上你》。（公視提供）

金曲歌后彭佳慧日前上炎亞綸、唐綺陽、吳姍儒（Sandy）主持公視談話節目《36題愛上你》，提及孩子在家會幫她按摩，還自取店名叫「王家按按」，並提供專屬「按摩券」讓媽媽使用，彭佳慧笑說：「我還蠻喜歡他們幫我按摩，但我花20元買券，用掉一張後，就沒有再幫我按摩過了！」炎亞綸聽了忍不住問要「請消保官幫你嗎」？

彭佳慧因疫情期間都關在家，因擔任2020年金曲獎評審關係「很扎實地聽了1萬多首華語創作」，激發她創作力，一口氣寫了10多首歌，在新專輯中也收入4首創作，還被公司戲稱「資深創作才女」。

彭佳慧最新專輯於今年5月推出，當中歌曲〈太難唱了〉因技巧難、填詞密，拍子一直轉換，她形容「沒有地方換氣，真的很難唱！一開始就唱不順的時候，邊唱還邊咬到自己的舌頭」。主持人唐綺陽聽完彭佳慧唱〈太難唱了〉副歌後直說，「這首歌可以說，你溺水了！」炎亞綸則笑說「如果鼻塞的話，那個氣就少一半了」，還說「這用來檢疫最方便！1首能唱完表示就沒有COVID-19」。

家有國中、國小的兒子與女兒，彭佳慧認為現在的孩子面對功課與未來壓力很大，她以自己親身體驗說「如果懂得欣賞音樂，從音樂當中去可以找到一個很好、很棒的出口」，也因此鼓勵自己的兒子、女兒從小學習鋼琴或小提琴，甚至孩子還沒出生，鋼琴就已買好。

彭佳慧自認是兒子的偶像，還說「他房間有貼我的海報」；兒子國小時還跟她說過「媽媽，我今天考卷裡有你」，讓彭佳慧驚問「為什麼？」，原來學校老師在題目上用了母親的名號「鐵肺歌后彭佳慧的肺……」，同學還反問兒子說「這是你媽，這題你應該會吧！」，讓彭佳慧聽了大笑。

而身為客家人的彭佳慧在台劇《茶金》唱客語歌〈詩的第一行〉，未來想找好友羅文裕合作規劃客家專輯，她說：「我想要做出一個可以讓大家對客語歌有不同想法的專輯。」以上訪談將於後天（19日）晚9點在公視播出；YAHOO TV、中華電信MOD也將在10點跟播上架。