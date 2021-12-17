最新調查顯示，美國千禧世代的百萬富翁超過八成持有加密貨幣，約半數計劃2022年再加碼，絲毫不畏懼近期加密貨幣價格大跌。

根據加密幣追蹤網站CoinDesk報價，17日盤中比特幣下跌3.75％，報47159美元。

美國財經財體CNBC的「百萬富翁調查」顯示，83％的千禧世代年輕富翁持有加密貨幣，而且大部分身家都是加密資產。本項調查的對象為可投資資產在100萬美元以上的投資人，不含主要住宅的價值。

調查顯示，53％的年輕百萬富豪至少半數的財富是加密貨幣，將近三分之一的富豪名下比特幣、乙太幣和其他加密貨幣占整體財富比重達75％或更高。

儘管近期比特幣和其他加密貨幣價格跳水，但年輕百萬富豪仍無意縮減虛擬資產部位。調查顯示，約半數（48％）富豪計劃在未來12個月加碼加密貨幣，39％打算維持現有部位，只有6％的年輕富豪計劃減碼。

千禧世代百萬富翁積極擁抱加密貨幣，與較年長的百萬富翁大相徑庭。調查顯示，嬰兒潮世代只有4％的百萬富翁持有加密貨幣，超過四分之三的X世代百萬富翁沒有任何加密資產。

調查結果凸顯加密貨幣在投資和財富創造方面產生巨大的世代差異。較年長的百萬富豪仍對加密貨幣心存疑慮，但加密貨幣則成為年輕富豪創造財富和擴大資產的主要來源。千禧世代及早跨足加密貨幣市場，並享受巨額報酬。

與CNBC一同進行本項調查的市調機構Spectrem Group總裁沃佩爾（George Walper）表示：「不同世代的財富有著巨大差異。」

許多千禧與Z世代投資人藉由加密貨幣躋身百萬富豪之列，未來幾年加密貨幣仍可能是他們的投資主軸。這也讓財富管理公司陷入兩難，因為私人銀行與財富管理公司現行業務多來自不愛加密貨幣的年長客戶。