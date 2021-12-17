1218公投》民眾黨決戰公投之夜 柯文哲痛批民進黨雙標滿口謊言

迎戰四大公投，台灣民眾黨今晚在立法院旁青島東路舉辦公投之夜，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲壓軸登台發表演說，針對民進黨政府開放萊豬進口，柯文哲痛批民進黨雙標，滿嘴謊言的政黨都不會不好意思。至於能源問題，柯文哲提出解方，如果他是總統，將會把核二、核三廠延役，核四不要蓋，讓社會能共同討論後再做出決定。

台灣民眾黨17日在台北舉辦「中道力量 投出未來」公投之夜，最後在場所有支持者點亮手機，全場合唱「同島一命」。（張鎧乙攝）

民眾黨今舉辦公投之夜，邀請黨籍立委、名嘴輪番上台短講，現場千人高呼「同意藻礁食安，台灣才會平安」，場面熱絡，柯文哲壓軸登台演說，現場氣氛炒到最高點。柯文哲指出，核四困擾台灣20年，藍綠輪流執政，陳水扁時代追加預算趕工，擁護核電的國民黨，在馬英九執政時代下令停工，兩黨所作所為都不同。

針對能源議題，柯文哲說，當初民進黨派人找他，強調深澳電廠一定要蓋，不然會缺電，結果隔兩周改口稱台灣電夠用，深澳電廠不夠用，現在又說電不夠用所以要蓋三接，到底電夠不夠用，政府的能源政策要說清楚。

萊豬問題，柯文哲認為，只要源頭管理、明白標示就可以解決，過去親筆寫說明函要建議行政院長蘇貞昌用科學就能解決萊豬問題，沒想到時任行政院發言人卻指控台北市冠軍牛肉麵用萊牛。

柯文哲痛批，回顧蔡總統跟過去民進黨立委反萊牛的立場，現在卻用時空環境不同，開放萊豬進口，如果立場改變應該要把時空環境不同因素講清楚，並向人民道歉，他最痛恨雙標黨，滿嘴謊言的政黨都不會不好意思嗎？這是他反對萊豬進口的原因。

柯文哲說，國家重要問題應該要冷靜思考討論後，再做出決定，而不是被藍綠用抹黑造假及意識形態宣傳公投，呼籲民眾與朋友仔細討論後做出決定，明天走進投票所投下決定的一票。