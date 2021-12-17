在今年10月首次部署到日本的美軍9萬噸級米格爾．基斯號(USS Miguel Keith)遠征移動基地艦，原是為中國威懾之用，但才到日本卻遇上大麻煩，艦上重要系統被日本附近海底火山爆發噴出的浮石碎屑堵塞而被迫停機，花了大量的時間拆卸清洗後才恢復使用。大陸專家分析稱，這種大型遠征艦原是設計於高威脅環境下和對手進行高強度衝突，以該艦目前狀況觀察，其戰場生存能力非常有限。

《環球時報》引述美軍《軍隊時報》指出，全新的9萬噸米格爾．基斯號遠征基地艦從上個月開始幾乎成了賽場上的局外人，艦上重要系統因遭到被日本附近海底火山噴發出浮石碎屑堵塞，已完全喪失行動能力。

按照美國第七艦隊的說法，今年8月13日，位於日本東南約約1287公里名為「福德岡之場」的海底火山噴發，大量的浮石和碎屑噴發到空氣和周圍水域中。據稱這可能是該地區自二戰以來最大的海底火山噴發事件。

美國國家航空航天局稱，這座海底火山的頂峰距離水面僅24.3米，衛星圖像很快就顯示出在其周圍的水域中漂浮著大面積的灰色浮石。由於表面張力和岩石內部有許多含有空氣的孔洞，浮石是僅有的一種可以漂浮的岩石，它們可在海洋中漂流數月甚至數年。雖然浮石對於艦船的危險眾所周知，但針對這種火山噴發的航空和海洋預警系統仍在開發中。

報導稱，米格爾．基斯號在今年5月投入使用，10月下旬，該艦在沖繩附近水域行動時遇到了有害的浮石。這些浮石很快開始堵塞米格爾．基斯號水箱的過濾器，該水箱是為消防、設備冷卻和其他需要時引入海水所用。

該艦艦長芬德里克說，其中一些碎屑非常小，以至於它們通過該艦的過濾設施進入關鍵的推進系統，導致整個動力裝置無法正常運轉，同時也讓艦上供官兵使用的用水系統遭到損壞，艦上人員被迫停止發動機進行受損系統拆解與維修工作。經數十小時的搶修，才趕上參加11月4日至9日與特種部隊舉行的珊瑚匕首演習。

報導說，米格爾．基斯號遠征基地艦屬於美國第7艦隊第11兩棲中隊，是美海軍部署的3艘遠征基地艦之一。今年10月8日抵達日本佐世保，首次部署西太平洋。該艦長約240米，排水量約9萬噸，最高航速15節，最大航程超過1.7萬公里，艦上有較大的飛行甲板，可以同時起降多架直升機，主要任務是為軍事行動提供後勤支持。雖然是輔助性任務船艦，但是美軍將該艦部署在日本，被認為試圖對中國展示威懾力量。

大陸專家張學峰先前受訪時曾表示，米格爾．基斯號在高威脅環境下，和高端對手發生高強度衝突，生存能力非常有限。如今一場海底火山噴發，就讓美軍這艘9萬噸的巨艦長時間喪失行動能力，可見有多麼脆弱。