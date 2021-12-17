李李仁開球。（台視提供）

李李仁外表沒變。（台視提供）

台視《綜藝3國智》5周年特企第3集邀請到第一代主持人李李仁及職籃台啤英熊隊明星球員，一起和主持群PK趣味籃球賽。李李仁睽違5年「回娘家」與主持群同框，出場就熱情和主持群一一擊掌，納豆還戴上寫著「Lee is back」字樣的特製墨鏡歡迎老戰友。

李李仁是《3國智》元老級人物，5年過去狀態依舊維持超好，一如當初接下主持棒時的熱血帥氣模樣，王少偉看到打趣說：「看到李仁哥的氣色，只能說你離開的決定是對的，怎麼比我們5年前看到的還年輕！」李李仁聽了笑得合不攏嘴，也大方為節目送上祝福：「很恭喜《3國智》5周年，大家不僅在節目上有5年的成績，在人生各階段都有很大的發展。」大夥一陣感動之際，李李仁突然話鋒一轉，「我來之前看播出，李易在吼螃蟹，怎麼5年了還在玩這麼蠢的遊戲。」

遊戲由李李仁「開球」將籃球上的鐵罐彈出，挑戰者要想辦法接住彈出的罐子，他說：「我剛有試玩，這個遊戲超變態，可以看出每個人的極限。你們看我不得了吧！一回來就把遊戲講得這麼厲害。」黃豪平備感威脅說：「你是不是也想要這個關主的位置？」

不過正式遊戲時李李仁球跟罐子彈的並不順利，挑戰接罐子的主持人摔得東倒西歪，張立東、風田等人向製作單位抱怨，因為李李仁沒讓球跟罐子順利彈出，想要再爭取一次挑戰機會，這時候製作人也表示是大家反應不夠快，並非李李仁的問題，李李仁聽到有人撐腰連忙說：「你們看，製作人說話了。」讓主持群敢怒不敢言，李李仁隨後更開玩笑表示：「其實我當初也是很受不了她（製作人）的無理和專制！」以上內容將於本周六（18日）晚8點在台視播出。