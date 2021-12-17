退伍後在保險業服務長達10年時間，戴嘉均去年6月才轉行成為房仲經紀人，今年7月加入永慶不動產竹科悅揚仕新加盟店謀求更好發展，不到5個月業績突破1200萬元，一轉職馬上晉升「千萬經紀人」。他開心分享，在永慶不動產除了中古屋，土地、預售屋都能銷售，能提供客戶的產品種類變多變廣，帶動業績和收入的大幅成長。

應用外語系畢業之後，戴嘉均當完兵回到新竹，他笑說「當時沒有太多想法，看著報紙上的徵才廣告，就應徵加入成為保險業代。」當時他主力是提供人壽保險產品給公教人員，而且一待就是十年，收入很不錯，平均年收入超過200萬。

隨著台灣利率不斷降低，對過去以儲蓄險為主的工作內容影響越來越大，因此去年選擇轉換工作跑道，加入信義房屋，由於在保險業時便有紮實的業務經驗，戴嘉均一加入就拿到新秀獎，然後也獲得百萬經紀人等獎項，表現亮眼。

不過，因為前半年只能領底薪，後來單月業績破百萬之後，單月收入才再增加。戴嘉均坦言，在信義房屋服務一年時間，年收入不到百萬元，甚至連保險業的一半都沒有。

永慶加盟四品牌合作無間的聯賣制度，讓戴嘉均(圖中)成交一筆土地，創造近900萬元的業績。(圖/:永慶不動產提供)

剛到永慶不動產半個月 靠聯賣成交土地業績近900萬

談及為何會選擇永慶不動產？戴嘉均指出，是看到永慶房產集團掌握的開發物件比較多，深度聯賣、i智慧系統運作完善，加上和陳麗英店東原本就熟識，也很信任陳店東，更看到業績獎金相差5倍之上，因此決定成為永慶不動產竹科悅揚仕新加盟店的一份子。

戴嘉均善用過去在保險業的陌生開發經驗，展現紮實的業務實力，保持平均每週1到2件的委託量、每月1到2件的成交量，4個多月就衝破千萬業績。他謙虛感謝來自夥伴的神助攻：「永慶不動產的同事開發都很厲害，有件土地產品透過聯賣系統篩選輔助，快速為賣方找到適合買方，其實簽好委託之後，大概半個月就成交，創造近900萬元的業績。」

「之前經營產品類型有限，不易接觸更多機會；而在永慶不動產包括土地、預售屋、套房等各式物件都能完成交易，工作範圍更多元。」戴嘉均透露，就連工作效率上也有明顯感受。

因為前東家有制式的作業流程跟時間，通常在接到委託之後，除非是急件，大概還要二到七天才能開始帶客戶去看屋，現在則不需要花這麼多時間，有時1天內委託、產調、帶看便可完成，更快為買賣雙方創造機會、成交更快速。

在永慶不動產工作時間彈性、自由，休假還能與好友唱歌、露營，現在戴嘉均則期待疫情解封能出國自由旅行。(圖/:永慶不動產提供)

期許年底前衝破1500萬業績 用專業持續服務更多客戶

「想要讓自己收入更好的人，推薦到永慶加盟體系挑戰自我。」戴嘉均大笑，剛進來想說先拿個700萬風雲經紀人，達成之後就期盼今年能做到千萬業績，不料現在雙目標都達成了，入職5個月收入是在信義房屋時年薪的6倍之多，大幅超越過往紀錄。

此外，在永慶工作時間更為彈性，自主安排行程上靈活自由，忙碌工作之餘，休假時能從事看電影、唱歌、露營等活動釋放壓力。「以前最多一年會出國4趟開拓視野，跟幾個愛旅行的朋友造訪世界各地，現在就是專心工作，期待疫情後能自由旅行的日子快點到來。」

而對於未來的期許，戴嘉均希望到年底前、每月業績都能突破100萬元，協助2021年個人總業績能超過1500萬元，讓年收入來到人生新高點。另外，也期許持續充實自我、提升專業形象，協助更多客戶圓滿買賣不動產。

他笑說，「簡單說，不只做到讓自己覺得驕傲、佩服自己，希望擠進永慶不動產年度業績排行榜上，在這個高強度競技場上，讓別人也肯定自己。」