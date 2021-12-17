公投最後一夜，國民黨籍立委傅崐萁、花蓮縣長徐榛蔚及支持四個都同意的民眾、民意代表和各社團，不約而同集結在市區六期重劃，整隊後在花蓮市區金三角區徒步掃街遊行，沸騰情狀氣氛和選舉造勢沒有兩樣，遊行隊伍綿長，周邊商家支持紛紛加入遊行隊伍表達「4個都同意」。
遊行民眾有的拿著國旗揮舞，有的社團高舉社團布條，一路上高喊「四個都同意，台灣更有力」、「四個都同意，台灣更有力」 口號，傅崐萁聲嘶力竭高喊「全民大團結、藍軍大團結」。
傅崐萁呼籲鄉親，「公投4個都同意，台灣更美麗」、「4個都同意，台灣更有力」。
傅崐萁與請假中的徐榛蔚，連續3天來的公投宣講車隊，走遍花蓮縣鄉鎮市大街小巷，當地民眾、民代熱烈參與，最後一天在花蓮，白天車隊掃街，晚上以徒步遊行方式，沿街懇託民眾支持公投四個都同意。
傅崐萁說，藍軍沒有分裂本錢，務必大團結才能重拾民心，守護台灣下一代子孫幸福未來。如果失去了公投一役，將很難找回廣大的民意，國民黨就沒2022和2024，希望喚醒所有藍軍政治人物或台灣的政治人物，必須為下一代的子孫幸福著想。
包括縣議員林宗昆、徐子芳、吳東昇、李秋旺，花蓮縣市民代表會副主席李振偉、市民代表江如玲、楊哲豐、黃達祥、蔣邦法等民代，以及眾多社團，主辦單位估計人數逾萬人，氣氛熱絡。
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