中科后里基地正在複製竹科、南科成功發展法則，目前除了台灣美光、友達等科技大廠慧眼進駐外，鴻海斥資入主的光環，更讓后科今年帶進千億產值，助攻中科2021年營業額有望首度破兆！看準后科帶進大量的就業機會，更磁吸萬人移民周邊，形塑龐大的居住需求，展裕建設攜手世界級團隊、強強聯手，明年規劃在后科金磚特區打造地王級指標建案，新案每坪單價挑戰3字頭。

展裕建設董事長黃威勝表示，展裕多年來耕耘海線地區，從苗栗苑裡、台中大甲及外埔區締造一座座指標建築，首次從后里出發，斥資禮聘跨國級團隊大規模開發新案，包括七期豪宅推手戴育澤建築師、日本北海道營建龍頭-岩田地崎建築株式會社，以及導入世界專利alfa safe耐震工法，希望以日本職人精神打造讓客戶滿意的建築，締造后科首座具世界專利的耐震指標住宅案。

展裕建設后里新案坐落於甲后路，基地面積達1731坪，產品規劃25-45坪，總戶數超過200戶，每坪開價3字頭起，總銷約25億元。值得一提的是，該案鄰近麗寶樂園渡假區、南北面萬坪保育樹海，位於國道一、三、四號金三角核心，距離后科車程僅約7分鐘，與后科園區一起成就地王風範。

建築師戴育澤表示，新案以莊園中軸延續南北保育樹海景觀，將建築置於山林間，甚至遠眺台灣海峽，夜間的燈光則又可作為城鄉交界的門面地標，以回饋鄉里的精緻禮物為起點，以耳目一新、獨樹一幟的設計，翻新后里低矮建物的地貌，給在地不一樣的驚艷視覺，成為后里新門面，讓未來入住的每一位住戶在身、心、靈都能感受到環境的優美及建築的品味。

面對內政部祭出「預售屋不得轉約」政策，海悅國際總經理曾俊盛表示，原本就不認同預售屋轉約，政策一旦上路，預料預售屋推案量將明顯減少。然而台商回流資金依然很多，加上后科周邊剛性需求強勁，海悅對展裕后里新案很有信心。由於該案禮聘跨國建築團隊開發，以及營建成本高漲，「每坪成交單價會站上3字頭！」