日本超人氣女星新垣結衣從出道以來，就成為數不清男粉絲心目中的「老婆」，但今年5月19日驚喜公布閃婚喜訊，對象正是和她合作電視劇《月薪嬌妻》的男歌手星野源，從國民老婆變私有財後，一舉一動仍受關注；新垣結衣今（17）日出席2022年新作品線上記者會，這是她已婚後首度公開露面，身形變得消瘦，髮際線也引起熱議。

新垣結衣因演出純愛電影《戀空》爆紅，成為日本國民女神，更是不少台灣男網友口中的「老婆」，當時宣布閃婚消息馬上讓許多人心碎；而新垣結衣接著更離開經紀公司LesPros娛樂，與老公星野源以夫妻身分，繼續在演藝圈打拚。

在她升格人妻後，和星野源夫妻之間互動也都是話題，婚後是否幸福也是眾多「前夫」關心的大事，曾傳出兩人過著「分居婚」，就掀起網友熱烈討論；而婚後新垣結衣也鮮少現身活動，不久前終於傳出她確認出演2022年大河劇《鎌倉殿的13人》，讓人期待她的表現。

新垣結衣今（17）日出席2022年新作品線上記者會，這是她已婚後首度公開露面，身形變得消瘦，髮際線也引起熱議。(圖/ 摘自推特)

今日《鎌倉殿的13人》舉辦線上記者會，新垣結衣和男主角小栗旬、大泉洋、小池榮子、菅田將暉都有出席，這也是她婚後首度公開露面，雖然只是為了宣傳電視劇，仍讓等她許多的粉絲心滿意足。

不過，新垣結衣看起來身形更消瘦，就算穿著寬鬆的長袖洋裝，卻仍顯得瘦了不少：另外網友更注意到她沒有瀏海露出高額頭，髮際線看起來又倒退了，讓大家忍不住喊話「保重身體啊前妻」。