移民署屏東服務站替逾200名外籍移工打疫苗。（移民署提供／謝佳潾屏東傳真）

移民署屏東服務站辦為推動「逾期停（居）留外來人口安心接種COVID-19疫苗專案」，加速提升疫苗施打覆蓋率，16日擴大辦理行動服務，商借東港區漁會場地設立疫苗快打站，不僅成功為移工237人打疫苗，當中還比對發現10多名逾期或失聯人士，但通通贈送白米1包。

受到疫情影響而暫時無法返回越南的失聯移工阿文說，感謝屏東縣專勤隊協助他完成預約登記，而且很快就通知能就近前來施打疫苗，同行友人經過屏東縣服務站人員現場核發統一證號，也當場就完成接種，2人都開心地各拿1包白米離開。

移民署屏東服務站替逾200名外籍移工打疫苗。（移民署提供／謝佳潾屏東傳真）

2人對於台灣政府的便民及友善措施大力稱讚，直說要趕快跟同鄉宣傳，請大家把握機會趕快接種疫苗，不論在台生活還是返國都能比較安心。

移民署屏東服務站替逾200名外籍移工打疫苗。（移民署提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東縣服務站主任黃仲傑表示，為了將逾期停（居）留外來人口納入我國防疫體系，而且我國疫苗供應量相當充足，移民署推動本次安心接種疫苗專案，實施期間至明年1月31日止，採取「不通報」、「不查處」、「不收費」及「不管制」的「四不原則」，已協助屏東縣超過300名逾期外來人口完成接種。