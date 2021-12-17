根據內情人士透露，甲骨文擬斥資300億美元收購電子病歷公司Cerner，希望能更進一步深耕醫療保健市場。如果該案能夠敲定，它除了將創甲骨文有史來最大收購交易紀錄、也將晉升今年來最大併購案之一。

據悉，若談判進展順利，這項交易可望在近期就會底定，將締造甲骨文有史來最大交易。此外它也會成為今年最大收購案之一。根據Dealogic統計，今年來美國併購交易金額增長78％到2.45兆美元。

總部位於堪薩斯市的Cerner主要為醫院與醫生設計軟體，並協助他們分析病歷與其他醫療保健資料。Cerner市值約為230億美元。

去年將總部遷到德州奧斯汀的甲骨文則是當今最大雲端企業服務商之一。由於起步較晚，甲骨文近年來發展雲端業務更加積極，目前它的市值已超過2800億美元，但仍不及在雲端市場位居龍頭的亞馬遜與微軟、後兩者市值都已衝破1兆美元。

今年8月，Cerner任命范柏格（David Feinberg）擔任執行長。范柏格先前在Alphabet任職，負責發展醫療保健業務以及與全美大型醫療系統進行結盟，以蒐集與分析它們的醫療數據。

甲骨文本身在醫療保健領域也占有一席之地，專門提供相關技術給醫療保險公司、醫療保險供應商及公共衛生系統。收購Cerner將讓它如虎添翼，更能在該領域鞏固其地位。

甲骨文過去幾起大型併購交易包括在2005年以100億美元收購企業軟體公司PeopleSoft，與2016年斥資90億美元買下雲端軟體提供商NetSuite。儘管它曾在2020年擊敗微軟、獲得TikTok在美國營運部門的收購權，但美國總統拜登卻認為該交易恐對國安造成潛在威脅，導致該交易最後遭到無限期擱置。

受科技股賣壓拖累與前一日股價觸及新高，甲骨文16日股價小跌、收在103.22美元。該業者股價上周暴漲逾15％，主要是會計年度第二季財報超出預期，與執行長凱茲（Safra Catz）重申全年營收成長將加速。