雖然日本銀（央）行周五（17日）宣布將加入全球主要央行行列、縮減疫情期間實施的緊急購債規模，不過該央行總裁黑田東彥(Haruhiko Kuroda)強調，不會跟進美英央行腳步、緊縮貨幣政策。

黑田東彥在記者會上指稱，雖然日本通膨存在上行風險，但要像美、歐等國家通膨率達到或超過2％的可能性微乎其微，因此他表示「日本央行不會像美國與歐洲那樣、朝向貨幣正常化前進。」

日本10月整體物價較上年同期增加0.1％，至於排除波動較高的生鮮食品和能源價格，核心物價反而下跌0.7％。

日銀稍早還宣布，將從明年4月開始，把商業票據與公司債購買規模從20兆日圓上限減少到約5兆日圓（約439.7億美元）。這項決定將使該央行的信貸資產持有量回到2020年疫情剛開始時的水平。

該央行在一份聲明中指出：「日本整體的金融條件已經有所改善。」

日銀副總裁雨宮正佳(Masayoshi Amamiya)曾在本月稍早的一次公開談話提到，身為大型企業重要融資來源的商業票據和公司債市場，發行條件一直相當有利。

儘管日銀決定縮減購債規模，但對於持續超寬鬆貨幣政策的態度則依然不變，這主要是日本迄今對於全球通膨壓力高漲依然免疫。相形之下，美國11月通膨率攀抵39年新高，這也促使聯準會在本周決策會議後，除了決定將加快減債步伐，並還預計明年至少有三次升息，每次升息幅度為1碼。

另外英國央行則在周四（16日）成為疫情後第一個主要調升利率的主要央行。歐洲央行也表示將會逐步結束緊急購債計畫。

日銀則是在兩日的決策會議後，以8比1票數繼續維持短期利率目標於負0.1％不變，至於10年期日本公債殖利率目標也持平在零左右。

面臨Omicron變異株對經濟再度帶來不確定性，該央行周五還決定，將繼續延長對小企業的紓困貸款計劃直到2022年9月。